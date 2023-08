Drahi diz que Operação Picoas foi "um choque" e que se sente "traído e enganado" 

Patrick Drahi, fundador do grupo Altice, afirmou esta segunda-feira que "foi um choque e uma grande deceção" a investigação que envolve a Altice Portugal e sublinhou que se "essas alegações forem verdadeiras" vai sentir-se "traído e enganado".

Estas foram as primeiras declarações do maior acionista do grupo Altice, que falava numa 'call' com obrigacionistas via 'online'.

"Isso foi um choque e uma grande deceção para mim", começou por dizer Patrick Drahi.

No centro das investigações está Armando Pereira, que fundou a Altice com o multimilionário franco-israelita-português Patrick Drahi, e que foi conselheiro do CEO e da Comissão Executiva da Altice France.

"Se essas alegações forem verdadeiras, sinto-me traído e enganado por um pequeno grupo de indivíduos, incluindo um de nossos colegas mais antigos", acrescentou.

Na intervenção inicial, Patrick Drahi abordou a 'Operação Picoas', desencadeada em 13 de julho, que levou a várias detenções - entre as quais a do cofundador do grupo Altice Armando Pereira -, contou com cerca de 90 buscas domiciliárias e não domiciliárias, incluindo a sede da Altice Portugal, em Lisboa, e instalações de empresas e escritórios em vários pontos do país, segundo o Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) do Ministério Público (MP). Esta foi uma ação conjunta do MP e da Autoridade Tributária (AT).

"No mês passado, tomámos conhecimento de que as autoridades portuguesas estão a investigar alegações de práticas lesivas por parte de certos indivíduos e entidades relacionadas com o grupo Altice", disse, referindo ter-se sentido chocado com a situação.

"Alguns indivíduos, nomeadamente da parte das equipas de compras, esconderam cuidadosamente as suas ações de mim, dos seus colegas e do grupo", prosseguiu o gestor.

"Acredito que esses indivíduos, se as alegações forem comprovadas, tiraram vantagem de sua posição às custas do grupo e, portanto, também às minhas custas pessoais", acrescentou, asseverando que o grupo está a levar "este assunto muito a sério".

A Altice está "a tomar medidas proativas rápidas para entender a verdade e proteger o grupo de qualquer dano caso estas alegações sejam comprovadas", salientou.

Aliás, "depois de saber da investigação das autoridades portuguesas em 13 de julho, agimos imediatamente", disse Patrick Drahi.

O multimilionário referiu que em Portugal, a Altice está a "cooperar plenamente" com as autoridades portuguesas, foram lançadas investigações internacionais em vários países, incluindo a contratação de escritórios de advocacia para conduzir uma análise independente, bem como a nomeação de consultores externos, o que inclui auditores forenses.

Atualmente, "e tanto quanto é do nosso conhecimento, o âmbito da investigação judicial está limitado a Portugal", apontou.

"Internamente, identificámos que entidades da Altice fora de Portugal têm feito negócios com os fornecedores afetados, identificados pelas autoridades portuguesas. Assim, estamos a realizar uma investigação interna exaustiva para avaliar qualquer risco potencial para o grupo Altice como um todo, o que significa que estão a decorrer investigações internas em várias das nossas principais jurisdições", referiu Patrick Drahi.

Apesar das investigações do grupo estarem a decorrer, "estimamos que no caso que diz respeito uma pequena parte das nossas compras globais, de baixo a médio dígito das nossas despesas totais, nomeadamente concentradas em compras técnicas, sendo o valor potencialmente fraudulento apenas na margem ou comissão sobre tais volumes", apontou.

Desde o dia que arrancou a 'Operação Picoas' que o "nosso objetivo é esclarecer o curso preciso dos acontecimentos, revelar a verdade e proteger os interesses do grupo", garantiu, insistindo que a Altice quer ser transparente com todos os 'stakeholders' e atualizá-los "o máximo possível" sobre a posição do grupo.

Altice coloca 15 pessoas de licença em Portugal, França e EUA informa Patrick Drahi

Patrick Drahi, fundador do grupo Altice, afirmou esta segunda-feira que, na sequência da 'Operação Picoas', a empresa colocou "de imediato" 15 pessoas de licença em Portugal, França e Estados Unidos.

Após a 'Operação Picoas', que envolve o cofundador do grupo Armando Pereira, "colocámos de imediato 15 colaboradores de licença em Portugal, em França, e nos Estados Unidos", acrescentou o multimilionário franco-israelita-português, numa 'call' com obrigacionistas via 'online'.

"Pedimos a todos os nossos CEO [presidentes executivos] para implementar um número de medidas que inclui a suspensão de pagamentos e compras de entidades potencialmente implicadas na investigação judicial" e "fizemos ajustamentos nas nossas organizações locais" e para arranjar fornecedores alternativos para evitar "qualquer impacto significativo".

Em termos de impactos financeiros, "temos a expectativa que o nosso histórico financeiro não seja impactado", nem alterações na liquidez, nem no 'guidance' para a Altice International este ano.

Classificou de "desagradável" o facto de ver "a palavra corrupção ao lado do nome" do grupo Altice e "em muitos artigos de media ao lado" do seu nome.

"Note-se que o nosso grupo é a vítima e não o acusado", sublinhou.

Desde 19 de julho, Ana Figueiredo passou a acumular o cargo de 'chairwoman' [presidente do Conselho de Administração] da Altice Portugal com o de presidente executiva (CEO), depois de Alexandre Fonseca ter suspendido as suas funções no âmbito das atividades empresariais executivas e não executivas de gestão do grupo em diversas geografias, incluindo as posições de 'chairman' em diversas filiais, entre as quais a da Altice Portugal, tal como o administrador da Altice Portugal João Zúquete da Silva, que tinha a área do património.

Também o genro de Armando Pereira, Yossi Benchetrit, responsável pela área de compras e imobiliário da Altice USA, está de licença.