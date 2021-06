Doze distritos do continente sob aviso laranja devido à previsão de trovoadas

Doze distritos do continente vão estar a partir das 12:00 desta terça-feira sob aviso laranja devido à previsão de trovoadas e possibilidade de rajadas de vento, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Viana do Castelo, Porto, Braga, Vila Real, Bragança, Viseu, Aveiro, Guarda, Coimbra, Castelo Branco, Leiria e Santarém vão estar sob aviso laranja entre as 12:00 e as 21:00 desta terça-feira.

O IPMA colocou também estes 12 distritos sob aviso amarelo entre as 12:00 e as 21:00 de hoje devido à previsão de aguaceiros, por vezes fortes e de granizo.

O aviso laranja indica situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Estado do tempo influenciado por "massa de ar com características tropicais"

Segundo o IPMA, até quarta-feira, o estado do tempo em Portugal continental está a ser "influenciado por uma depressão fria nos níveis altos da atmosfera, associada nos níveis baixos, a um vale invertido que vai desde o norte de África até à Península Ibérica, e que transporta sobre o território, uma massa de ar com características tropicais".

Por isso, está previsto para os próximos dias uma situação de instabilidade potencialmente severa, especialmente sobre as regiões Norte, Centro e Alto Alentejo, onde localmente ocorrerão aguaceiros fortes, de granizo e acompanhados de trovoadas e rajadas fortes.