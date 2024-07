Dois sismos sentidos nas ilhas do Faial e do Pico

O primeiro abalo, com magnitude de 3,5, foi registado às 00:17 locais (01:17 em Lisboa), com epicentro a cerca de 40 quilómetros a oeste do Capelo, ilha do Faial. O segundo evento, de magnitude 3,7, sentido nas ilhas do Faial e do Pico, aconteceu às 01:18 locais e teve o epicentro a cerca de 41 quilómetros a oeste do Capelo.