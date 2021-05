Dois mortos no dia que internamentos voltaram a descer

Dois mortos vítimas de covid-19 e 454 novos infetados foram registados nas últimas 24 horas, segundo o boletim emitido hoje pela DGS.

Estão 302 pessoas internadas (menos 22 do que ontem), 84 das quais em unidades de cuidados intensivos (menos cinco do que ontem).

O relatório da DGS indica que Portugal já registou desde o início da pandemia 836 947 diagnósticos de covid-19 e 16 976 óbitos.

A incidência pandémica continua a diminuir já que o número de novos infetados (454) é inferior ao número de pessoas dadas como recuperadas (639).

A região de Lisboa e Vale do Tejo registou 162 novos infetados, apenas mais um do que a região Norte. Depois vem a região centro (+68), a Madeira (+20), o Algarve (+18) , o Alentejo (+15) e os Açores (+10).

Desconfinamento em marcha

Portugal entrou às 00.00 de hoje numa nova fase (a quarta) do plano de desconfinamento que começou a ser posto em prática em 15 de março.

O país já não está em estado de emergência, passando a situação de calamidade, um nível de risco mais leve previsto na Lei de Bases da Proteção Civil. As fronteiras com Espanha foram reabertas.

Agora, reavaliação da situação nacional face à pandemia passa a ser semanal, em vez de quinzenal, tendo em conta que há menos medidas restritivas em vigor com o fim do estado de emergência, adiantou o primeiro-ministro.

Todo o país se encontra em situação de calamidade, excepto oito concelhos, devido aos seus altos níveis de incidência pandémica.

Em Portimão e em duas freguesias de Odemira (S. Teotónio e Almograve), sujeitas estas a cerca sanitária, regressou-se à situação de 15 de março. As medidas são: encerramento de esplanadas, de lojas até 200 m2 com porta para a rua, de ginásios e de museus, monumentos, palácios, galerias de arte e similares. As feiras e mercados não alimentares estão proibidos. Permite-se o funcionamento de comércio ao postigo, do comércio automóvel e de mediação imobiliário; de salões de cabeleireiros, manicures e similares, após marcação prévia; de estabelecimentos de comércio de livros e suportes musicais; de parques, jardins, espaços verdes e espaços de lazer; e de bibliotecas e arquivos.

Já Resende, Carregal do Sal e Aljezur ficam na fase de desconfinamento de 5 de abril. Permite-se apenas o funcionamento de lojas até 200 m2 com porta para a rua, de feiras e mercados não alimentares (por decisão municipal), de esplanadas (com a limitação máxima de 4 pessoas por mesa) até às 22h30 nos dias de semana e até às 13h aos fins de semana, a prática de modalidades desportivas consideradas de baixo risco, atividade física ao ar livre até quatro pessoas e ginásios sem aulas de grupo e ainda o funcionamento de equipamentos sociais na área da deficiência.

Por último, Paredes, Miranda do Douro e Valongo, concelhos colocados na fase de desconfinamento de 19 de abril. Permite-se a abertura de todas as lojas e centros comerciais; de restaurantes, cafés e pastelarias (com o máximo de quatro pessoas por mesa no interior ou seis por mesa em esplanadas), até às 22.30 nos dias de semana e até às 13.00 nos fins-de-semana e feriados. Cinemas, teatros, auditórios, salas de espetáculos também podem manter-se abertos, bem como lojas de cidadão com atendimento presencial por marcação.

Nestes três concelhos é autorizada a prática de modalidades desportivas de médio risco, de atividade física ao ar livre até até pessoas e a realização de eventos exteriores com diminuição de lotação (cinco pessoas por 100 m ²). Casamentos e batizados só poderão realizar-se com uma lotação até 25%.

Portugal face à UE

Em termos de mortalidade total per capita desde o início da pandemia, Portugal continua a ter valores acima da média da União Europeia. O valor português é de 1664,65 mortos por milhão de habitantes, enquanto o valor médio da UE é de 1548,36.

Portugal "vs" União Europeia. Mortalidade total per capita © Our World In Data

O mesmo se passa em relação ao total de infetados per capita. Também aqui, o número português (82 035,6 de infetados por milhão de habitantes) é pior do que o valor médio dos países da UE (69 161, 38).

Portugal "vs" UE. Número total de infetados per capita © Our World In Data

A posição relativa de Portugal face à União Europeia quando se valoriza a situação pandémica atual. Portugal tem atualmente um número de novos mortos diários per capita bastante inferior ao valor médio da UE (0,24 contra 4,68).

Portugal "vs" UE: Novas mortes diárias per capita © Our World In Data

O mesmo se passa nos mesmos ratios no que toca a novos infetados diários per capita: 43,38 em Portugal, 238,25 no valor médio da União Europeia.