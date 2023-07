Dois jovens morreram em acidente entre moto e carro na cidade de Vila Real

Segundo a fonte, as vítimas mortais eram as ocupantes da moto e o óbito foi declarado no local pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).

Fonte da PSP de Vila Real disse à agência Lusa que os jovens que perderam a vida no acidente eram do sexo masculino e tinham 16 e 17 anos.

No local, o comandante dos bombeiros da Cruz Verde, Vitorino Cardoso, descreveu um acidente de grande violência e referiu que se tratou de "um embate frontal entre o veículo ligeiro e o motociclo".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

No automóvel seguia uma mulher e duas crianças que receberam apoio psicológico.

O acidente ocorreu na zona de Abrambres, pelas 20:17, e para o local foram mobilizados 19 operacionais e oito viaturas, entre bombeiros da Cruz Verde, PSP e INEM, com uma equipa de psicólogos.

A estrada esteve várias horas cortada para as operações de socorro e limpeza da via, bem como para a recolha de elementos para a investigação às causas do acidente.