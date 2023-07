Dois feridos em incêndio que causou danos em fábrica de decorações em Barcelos

Um incêndio que esta segunda-feira de madrugada causou danos "muito significativos" numa fábrica de decorações em Galegos Santa Maria, em Barcelos, no distrito de Braga, causou dois feridos ligeiros, disse à Lusa fonte do Sub-comando Regional do Cávado.

Segundo aquela fonte, o alerta para o fogo foi dado às 00:53, tendo o incêndio sido dominado "cerca de uma hora depois".

Além dos danos materiais, registaram-se dois feridos ligeiros, um dos quais bombeiro.

No local estiveram 43 operacionais apoiados por 19 viaturas.