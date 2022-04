Dois feridos em acidente que cortou CRIL no sentido Algés-Amadora

Duas pessoas ficaram hoje feridas num despiste do automóvel em que seguiam, na Circular Regional Interior de Lisboa (CRIL), entre Algés e a Amadora, que obrigou a cortar o trânsito naquele sentido da via, segundo a proteção civil.

Fonte do Centro Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Lisboa disse à agência Lusa que o alerta foi recebido pelas 06:53 e que o despiste provocou dois feridos. Um deles foi transportado para o hospital e o outro, pelas 07:30, ainda estava a ser assistido no local.

A mesma fonte disse que acorreram ao local do acidente seis veículos e 16 elementos dos bombeiros de Algés e do Dafundo, além do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), com a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital S. Francisco Xavier.

O trânsito na CRIL (IC17) teve de ser interrompido por causa do acidente, junto à saída da A5, no sentido Algés-Amadora. A circulação automóvel foi parcialmente reaberta às 07:30.