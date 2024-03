Doentes urgentes esperam o triplo do previsto para serem atendidos em Santa Maria

Há várias urgências hospitalares em Lisboa e no Porto com tempos excessivos de espera para doentes muito urgentes e urgentes. No Santa Maria, um doente urgente espera, esta tarde, três horas para ser atendido quando o máximo, segundo o protocolo de Manchester para a pulseira amarela é de 60 minutos.