"Discute-se a urgência noturna em Lisboa, mas boa parte do país não tem unidade no ambulatório"

No dia 1 de março a urgência de pedopsiquiatria noturna que funcionava no Hospital Dona Estefânia, em Lisboa, e servia toda a região Sul, fechou portas das 20h00 às 8h00. A decisão foi tomada pela Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (DE-SNS) e contestada de imediato pelo próprio diretor clínico do hospital pediátrico, Gonçalo Cordeiro Ferreira. O argumento era precisamente a falta de resposta no período noturno, numa altura em que há algumas situações a aumentar, nomeadamente ingestão medicamentosa. Os psiquiatras não concordam. Defendem que estas situações são de emergência médica, que têm de ser estabilizadas para depois serem vistas pela pedopsiquiatria.

O coordenador nacional das Políticas de Saúde Mental, Miguel Xavier, diz mesmo ao DN que os pediatras têm competências para intervir nestas situações, desvalorizando o fecho da urgência: "Temos de ter a noção clara de que, enquanto se discute a necessidade de manutenção de uma urgência noturna em Lisboa, a qual não existe em mais nenhum local do país, em grande parte do território nacional não existe sequer uma unidade de pedopsiquiatria para ambulatório."

A verdade é que as regiões do Norte e do Centro já funcionam neste modelo há anos e a solução parece ser consensual entre os psiquiatras. "As poucas situações que chegam à noite são, por norma, emergências médicas, necessitam de estabilização e só depois de uma resposta da pedopsiquiatria", explicou ao DN a diretora do Serviço de Pedopsiquiatria do Centro Hospitalar do Porto, Zulmira Correia, onde estão concentrados os cuidados nesta área para toda a região Norte. "É assim em todo o mundo. Faz parte das guidelines internacionais", continua.

A pedopsiquiatra Manuela Soares, que integra um dos mais jovens serviços da área no SNS, no Centro Hospitalar de Leiria, defende também que o trabalho do pedopsiquiatra se deve centrar no acompanhamento contínuo e aprofundado e não tanto na observação em urgência, este "deve ser o último reduto", conclui.

Mas a decisão de fechar portas à noite na Estefânia foi também sustentada, segundo o coordenador, no "objetivo de melhorar o acesso de crianças e adolescentes aos cuidados de saúde mental, tendo em conta o número de pedopsiquiatras atualmente existente", explicando: "Reduzindo o número de horas destinado à urgência, será possível melhorar as respostas em ambulatório, que é onde se deve centrar a assistência a esta população, pois um acompanhamento atempado e eficaz em ambulatório vai reduzir progressivamente o recurso ao serviço de urgência."

E reforça: "Se o momento que se vive nesta especialidade é de escassez significativa de profissionais, não há justificação para alocar uma parte importante das horas semanais de trabalho a serviços de urgência em que a média de atendimentos noturnos é muito baixa, prejudicando dessa maneira as atividades de ambulatório."

Por outro lado, assume, "esta mudança permitiu uniformizar o modelo assistencial nas três urgências de pedopsiquiatria do país, no Porto, Coimbra e Lisboa", pois "não existem elementos de natureza epidemiológica que justifiquem a existência de modelos organizativos diferentes em serviços localizados em grandes centros urbanos".

Encerramento da urgência noturna de pedopsiquiatria no Hospital da Estefânia foi criticado pelo diretor clínico da unidade.

"Tranquilização de um doente é competência dos pediatras"

Nas respostas enviadas por escrito ao DN, o coordenador nacional das Políticas de Saúde Mental considera ser necessário esclarecer que "não foram encerradas três urgências no período noturno, mas apenas uma, a de Lisboa, porque o Centro Materno-Infantil do Porto e o Hospital Pediátrico de Coimbra já não tinham urgência de pedopsiquiatria durante a noite há vários anos", sublinhando que "a opção decorreu também do reduzido número de casos que ocorrem a este serviço", quando "o tempo de espera por uma consulta atinge vários meses em algumas unidades", sendo que agora uma das prioridades é resolver esta situação. "A prioridade é alocar o máximo de recursos e de tempo disponível à atividade de ambulatório, uma vez que é aí, e não nos serviços de urgência, que devem ser prestados cuidados especializados de pedopsiquiatria em contexto multidisciplinar."

Para o psiquiatra, "o atendimento em urgência fica plenamente assegurado com o modelo agora implementado, uma vez que as equipas de pediatria têm as competências necessárias e suficientes para intervir nas situações clínicas de tentativa de suicídio e de agitação, em que o manejo da organicidade (despiste, diagnóstico diferencial e tratamento) é sempre o primeiro imperativo. A tranquilização de um doente ansioso ou agitado, que pode ter uma situação orgânica de base, é por isso mesmo uma competência geral dos pediatras, e não uma intervenção específica dos pedopsiquiatras".

O coordenador nacional deixa bem claro que "as urgências, sem qualquer menosprezo pela sua importância, não devem ser consideradas como o eixo nuclear das políticas de saúde mental para esta área. Aliás, nenhum sistema de saúde se pode desenvolver se estiver centrado prioritariamente nos serviços de urgência, seja qual for a área da medicina".

Miguel Xavier não esconde que os maiores constrangimentos na área "têm a ver com a escassez de profissionais, médicos, devido às saídas do SNS, mas sobretudo não-médicos, psicólogos, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, psicomotricistas, assistentes sociais", mas também com a "marcada heterogeneidade da resposta na distribuição territorial" e ainda com "a articulação insuficiente com os cuidados de saúde primários", defendendo que a tudo isto se deve associar "a necessidade de um investimento significativamente maior em programas de promoção e prevenção baseados na evidência científica, assim como um incremento significativo das respostas ao nível das escolas".

Vão ser criadas mais 20 equipas comunitárias

Miguel Xavier tem defendido que a saúde mental está a fazer o seu caminho em Portugal e que "está em curso uma estratégia de recuperação da capacidade dos serviços, através do aumento dos recursos humanos e da requalificação do edificado".

Ao DN garante que "estão a ser renovados ou construídos vários equipamentos para os serviços de pedopsiquiatria, que irão mudar num prazo de dois anos a realidade atual em diversas regiões do país, predominantemente fora dos grandes centros". E a nível de respostas no terreno, "até final de 2024 o país disporá de mais 20 equipas comunitárias de infância e adolescência, criadas de raiz, distribuídas por todo o território nacional", justificando que "a opção foi claramente a da escolha de unidades e serviços fora dos grandes centros", já que este é "o único caminho para se apetrechar zonas do país que de outra forma dificilmente conseguirão recursos para responder às necessidades da sua população infanto-juvenil".

O ministro da Saúde, Manuel Pizarro, afirmou recentemente que existem no país 132 médicos pedopsiquiatras, mas que precisaríamos de 200 para fazer face a todas as necessidades da população. O coordenador nacional diz que, a este nível, as coordenações nacional e regionais solicitaram ao Colégio da Especialidade de Psiquiatria da Infância e Adolescência uma flexibilização dos critérios de idoneidade formativa dos serviços durante um período transitório e em situações de exceção, precavendo sempre a qualidade da formação dos médicos internos. "Este trabalho terá de ser acompanhado de medidas gerais, transversais a todo o sistema público de saúde, que permitam a fixação de mais profissionais de saúde no SNS, tanto pedopsiquiatras como outros profissionais de saúde mental."

O encerramento da urgência noturna em Lisboa, que servia a região Sul, polemizou o impacto que esta decisão pode vir a ter no acompanhamento da Saúde Mental, numa altura em que se sabe que "a pandemia teve um impacto real na Saúde Mental da população, atingindo todas as faixas etárias ao logo do ciclo de vida", assume Miguel Xavier.

Doentes devem ser estabilizados nas urgências de pediatria e só depois encaminhados par a pedopsiquiatria

"Os estudos transversais mostraram, principalmente nas fases de confinamento, um aumento reportado de sintomas ansiosos e depressivos, com uma diminuição nas fases pós-confinamento. Este aspeto ocorreu transversalmente a nível europeu, não tendo de algum modo sido uma especificidade do nosso país", mas que "a nível dos serviços houve um aumento de procura, a que os serviços de pedopsiquiatria responderam exemplarmente, aumentando o número de consultas (4% em 2020), em contraciclo com a maioria das outras especialidades médicas e cirúrgicas, em que houve um decréscimo significativo da prestação assistencial".

Mas a pandemia também veio demonstrar que "os fenómenos ligados à saúde mental não se esgotam nos serviços de saúde. Pelo contrário, a saúde mental, perspetivada numa ótica de saúde pública, exige muito mais que bons serviços de saúde, uma vez que os determinantes sociais são decisivos: sem uma aposta firme em programas de promoção do bem-estar e de prevenção da doença, particularmente em ambiente escolar, dificilmente teremos uma boa saúde mental em termos populacionais", sublinhando que "o investimento feito numa idade mais precoce tem um retorno incomparavelmente maior do que quando é feito mais tarde, e essa evidência não pode deixar de ser levada em linha de conta no momento de desenhar políticas públicas".

Para Miguel Xavier a mensagem importante é: "Sem investimento e intervenções a montante, efetuadas numa fase precoce do ciclo de vida, nem mesmo uma excelente rede de serviços de saúde poderá garantir uma boa saúde mental da população, em termos globais."

A visão de quem está no terreno

"Uma intoxicação medicamentosa é uma emergência médica, só depois deve ser vista pela pedopsiquiatria"

Zulmira Correia é diretora do Serviço de Pedopsiquiatria do Centro Hospitalar do Porto, onde está sediada a urgência desta área para toda a região Norte, e conta ao DN que desde 2008 não há resposta no período noturno, acreditando que, em relação a Lisboa, realidade sobre a qual assume não conhecer bem, "foi seguramente avaliada a incidência de entradas durante a noite. E se esta é residual, não faz sentido manter uma urgência aberta, e penso que na Estefânia seria inferior a uma entrada por noite".

A profissional explica que o funcionamento regular de uma urgência implica, no mínimo, uma equipa de oito médicos, o que tem custos elevados que podem não se justificar. "Quando se fala em urgências, é sempre necessário pensar em custo-benefício. As ocorrências que motivam idas à urgência em pedopsiquiatria são normalmente durante o dia, e se forem detetadas durante a noite, como pode ser o caso de ingestões voluntárias de fármacos, são sempre, em primeiro lugar, emergências médicas e só posteriormente é que estes doentes podem ser atendidos por pedopsiquiatras."

Aliás, "nenhuma intoxicação medicamentosa deve ser vista por um psiquiatra. É o que vem nas guidelines internacionais. Só depois de a situação estar equilibrada é que o pedopsiquiatra pode intervir. É assim em todo o mundo", reforça.

Para a médica, o encerramento da urgência noturna em Lisboa "não é uma preocupação em termos de saúde mental. "Preocupa-me muito mais a dificuldade na admissão de outros técnicos, como psicólogos, terapeutas ocupacionais, psicomotricistas, fundamentais no funcionamento das equipas da pedopsiquiatria." A diretora de serviço considera que a especialidade "tem conseguido evoluir e que está mais ou menos equilibrada", a questão é que esta não pode basear-se só no trabalho médico.

"Noutros países, o pedopsiquiatra coordena uma equipa com vários técnicos, e é este o caminho que Portugal tem de fazer", sustentando fazer todo o sentido "as equipas comunitárias que estão a ser criadas, mas é preciso ter a garantia de que estas têm o resto dos técnicos para fazerem o acompanhamento, porque há muitas situações que poderão ser vistas semanalmente pelo psicólogo, necessitando, eventualmente, de uma consulta médica mensal ou de dois em dois meses, para avaliar a necessidade de medicação".

E para reforçar que o fecho de uma urgência durante a noite não é uma situação para polemizar, a pedopsiquiatra relembra que "a patologia mental grave não tem aumentado. A incidência é estável desde há vários anos. Há aumentos por picos e houve agora um, a seguir aos vários confinamentos, mas estes exigem trabalho programado e não de urgência. A situação não é uma preocupação natural dos psiquiatras". É certo, especifica ainda, que Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve têm mais um milhão de habitantes do que a região Norte, mas este milhão a mais não necessita todo de consultas de psiquiatria".

"A urgência não reflete o que é o trabalho ideal da pedopsiquiatria"

Manuela Soares é pedopsiquiatra no Centro Hospitalar de Leiria, naquele que é um dos mais jovens serviços da área no Serviço Nacional de Saúde, e dirigente da Federação Nacional dos Médicos. Ao DN fala da sua experiência, assumindo que a unidade onde trabalha não tem uma urgência de porta aberta, mas tal nem se justificaria, porque as situações são avaliadas na urgência de pediatria e depois encaminhadas.

"O nosso serviço integrava o de pediatria até há dois anos, altura em que se tornou autónomo, o que foi possível com a integração de uma terceira pedopsiquiatra. Não temos urgência, mas temos consulta de crise diária onde se recebem os casos que necessitam de observação entre um e dois dias, e assim evita-se o recurso a uma urgência", explica a médica, continuando: "A continuidade dos cuidados é muito importante na pedopsiquiatria, que deve ser dada pela mesma equipa, de forma a monitorizar-se o doente e a estabelecer-se uma relação terapêutica. Cada vez que um utente procura um serviço de urgência, quebra-se um pouco essa continuidade".

Para esta médica, "o atendimento em urgência não reflete o que é ideal no trabalho do pedopsiquiatra, que é acompanhar regularmente o doente em atendimento ambulatório. A urgência é sempre o último recurso".

Em relação ao fecho da urgência noturna em Lisboa, acredita que a decisão tomada teve em conta a uniformização do funcionamento dos três serviços de urgência no país e o objetivo de libertar os profissionais para o trabalho ambulatório. "Estou em crer que a motivação desta estruturação é a de que os pedopsiquiatras sejam melhor aproveitados para o acompanhamento em ambulatório. Ou seja, estamos a falar de mais consultas externas, de mais trabalho em equipa de proximidade com os utentes."

Este é o trabalho das equipas comunitárias, o qual "já se verifica em algumas zonas do país e que tende a estender-se a nível nacional", sendo o seu objetivo permitir também "um trabalho mais diferenciado ao pedopsiquiatra e em articulação com outras estruturas da comunidade, como escolas. O foco não é só a criança ou o adolescente, mas também o meio em que estão inseridos".

A médica concorda que, se aparece "uma situação aguda, cada hospital tem um protocolo de tranquilização rápida ao qual pode recorrer. O doente tem de estar estabilizado em termos farmacológicos para depois o pedopsiquiatra conseguir iniciar a sua intervenção".

O serviço de Manuela Soares conta com três pedopsiquiatras e está num processo de constituição de uma equipa comunitária de pedopsiquiatria, com elementos só para esta equipa, "para a qual dispomos de uma enfermeira de saúde mental e aguardamos a integração de duas psicólogas, um técnico de serviço social, um terapeuta ocupacional e um pedopsiquiatra. "É um projeto em desenvolvimento, mas posso dizer que o percurso do Serviço de Pedopsiquiatria de Leiria tem sido bastante positivo e com uma grande dinamização e empenho dos profissionais que constituem a equipa."

Como pedopsiquiatra e dirigente sindical, diz ter preocupações, com a saída de profissionais do SNS. "É com tristeza que assistimos à saída de muitos colegas do SNS para o setor privado ou até para a emigração. Há internos que acabam a especialidade e que já não querem ficar no SNS", acreditando também que se houver melhoria nas condições de trabalho dos profissionais tal poderá ser mais aliciante para as novas gerações.