Diretor-geral da OMS elogia desempenho português, mas alerta para novas pandemias

Embora a covid-19 possa ter terminado como emergência de saúde mundial, a ameaça do aparecimento de outro agente patogénico com um potencial ainda mais mortífero mantém-se". O aviso deixado ontem por Tedros Adhanom Ghebreyesus marcou a cerimónia que o distinguiu com o Doutoramento Honoris Causa, na Universidade de Coimbra. O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde subiu à Sala dos Capelos acompanhado de toda a pompa e circunstância habituais, envergando a borla e capelo de doutor.

O peso dos 733 anos da universidade mais antiga do país (e uma das mais antigas do mundo) sentiu-se de novo na Alta de Coimbra, a cidade a que Tedros se rendeu - chegou de véspera, jantou com os pneumologistas Filipe Froes (a quem coube o discurso de elogio) e Carlos Robalo Cordeiro, diretor da Faculdade de Medicina, a quem fica a dever-se esta iniciativa -, e de capa aos ombros fez silêncio, para ouvir cantar o fado.

Ghebreyesus inteirou-se dos vários projetos da universidade e louvou o papel que a mesma teve ao longo da pandemia. "É significativo para mim estar associado à Faculdade de Medicina, que está centrada num dos maiores hospitais universitários de Portugal, e não só à Faculdade de Medicina, mas a esta grande Universidade de Coimbra. Gostaria também de registar especialmente o importante trabalho realizado aqui na universidade por investigadores e médicos em pneumologia, e noutras áreas, durante a pandemia", afirmou o diretor-geral da OMS, destacando também todo o trabalho atual da universidade "sobre a obesidade e a promoção de estilos de vida saudáveis, e a investigação para encontrar novas abordagens terapêuticas para doenças cardiovasculares, doenças raras e doenças do sistema nervoso".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Porém, Tedros Adhanom Ghebreyesus sabe que a investigação e a educação "não acontecem no vácuo". E por isso sublinhou ser "tão urgente que, no futuro, aprendamos com os últimos três anos da pandemia de covid-19, que afetou tão profundamente o mundo inteiro". E depois de, em maio, ter finalmente declarado o fim da covid-19 como emergência de saúde pública mundial, sabe que não pode baixar a guarda. "Temos de aprender as lições destes anos de pandemia, porque devemos muito àqueles que defenderam a ciência e a Saúde Pública durante estes tempos difíceis, bem como aos profissionais de saúde e colegas que tanto deram, e alguns dos quais - demasiados - se perderam pelo caminho".

Diretor-geral da OMS expressão a gratidão "por [se] juntar ao [seu] irmão António Guterres nesta honra" e disse ser um privilégio "ser reconhecido por uma das universidades mais veneráveis do mundo"

Enquanto lá dentro esta era a tónica, cá fora, na rua, um grupo de negacionistas manifestava-se contra a distinção, com palavras de ódio contra o diretor da OMS, apelidando-o de "assassino". "Volta para a Etiópia", gritava Anabela Seabra, uma dos membros do movimento Habeas Corpus, que convocou o protesto. A mulher (que ficou conhecida quando interpelou Ferro Rodrigues, num restaurante, de megafone na mão), a par de outros negacionistas, acabou por subir até à entrada da Sala dos Capelos, embora a maioria dos presentes tenha ignorado o ruído.

Tedros está habituado a ligar com o fenómeno. E por isso, no seu discurso, fez questão de falar do assunto: "Não nos enganemos. As pandemias estão longe de ser a única ameaça que enfrentamos. Neste mundo de crises que se sobrepõem e convergem, temos de estar mais bem preparados. Temos de estar prontos", afirmou o diretor-geral da OMS, numa alusão à "quantidade significativa de desinformação sobre o novo acordo internacional de preparação e resposta a pandemias, com algumas pessoas e meios de comunicação social a dizerem que os países vão ceder a soberania à OMS e que o acordo dará à OMS o poder de impor confinamentos aos países. Isso é simplesmente falso. A OMS não tem e não ganhará qualquer poder para se sobrepor às decisões políticas nacionais", disse.

O irmão Guterres e o exemplo de Portugal

Logo no início da cerimónia, Tedros Adhanom Ghebreyesus expressou gratidão "por [se] juntar ao [seu] irmão António Guterres nesta honra", considerando um verdadeiro privilégio "ser reconhecido por uma das universidades mais veneráveis do mundo, que foi elogiada pela UNESCO pela sua prestigiosa tradição de aprendizagem e cultura".

"E seria negligente, também, se não reconhecesse o tremendo trabalho de Portugal como nação, na sua resposta à pandemia da covid-19". Para o diretor-geral da OMS, "o país reagiu rapidamente e registou uma das taxas mais elevadas de cobertura vacinal na região e também a nível mundial."

Tal como dissera ao DN, um dia antes da cerimónia, Filipe Froes considerou, no elogio do homenageado, estar perante um herói que salvou milhões de vidas. E 91 anos depois de 1932 - data do primeiro Doutoramento Honoris Causa em Medicina por Coimbra, e quatro pandemias depois, (duas no século passado e outras tantas neste século), valeu-se das palavras do Padre António Vieira, no famoso Sermão de Santo António aos Peixes, considerando que nunca se revelaram "tão presentes como nos dias de hoje". "Com uma diferença: Tedros Adhanom Ghebreyesus não necessitou da alegoria de se dirigir aos peixes para falar aos homens e às mulheres. Falar, atuar e intervir para enaltecer o valor sagrado da vida humana, de todas as vidas humanas e para alertar do perigo da corrupção, da vaidade, do egoísmo, da intolerância, da prepotência e, sobretudo, da ignorância, muitas vezes confundida com ilusão do conhecimento. Consubstanciou, assim, e com as suas intervenções ao longo da vida o derradeiro significado de um outro pensamento do Padre António Vieira: "Nós somos o que fazemos. O que não se faz não existe. Portanto, só existimos quando fazemos. Nos dias que não fazemos, apenas duramos". E Tedros Adhanom Ghebreyesus fez muito e existiu muito, todos os dias e por todos nós", concluiu.

paula.sofia.luz@ext.dn.pt