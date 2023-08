Direito de resposta de José Caldeiro. "Tribunal do Trabalho condena Hospital de Viana por despedir médica ilicitamente"

Ao abrigo da Lei de Imprensa n.º 2/99, de 13 de janeiro, artigos 24.º, 25.º e 26.º, o DN recebeu de José Caldeiro, a resposta a um artigo intitulado Tribunal do Trabalho condena Hospital de Viana por despedir médica ilicitamente, publicado a 17 de julho de 2023, que aqui reproduzimos:

Em 17-07-2023, foi publicado pelo jornal de V. Exas, no sítio da internet https://www.dn.pt/sociedade/tribunal-do-trabalho-condena-hospital-de-viana-por-despedir-medica-ilicitamente--16697371.html, um artigo da autoria de Ana Mafalda Inácio, sob o título de "Tribunal do Trabalho condena Hospital de Viana por despedir médica ilicitamente".

Notícia essa com o seguinte o seguinte conteúdo:

- "A queixa visa também a direção dos Cuidados Intensivos, liderada pelo médico José Caldeiro, contra o qual, no início de março deste ano, 44 profissionais apresentaram queixa à administração por assédio laboral." (destacado e negrito vosso);

- "A queixa não visava só o Hospital de Viana de Castelo, mas também a direção do serviço de Cuidados Intensivos, liderada pelo médico José Caldeiro, contra o qual, no início de março deste ano, um grupo de 44 profissionais, médicos, enfermeiros, assistentes operacionais, etc, apresentaram uma queixa ao Conselho de Administração da unidade por comportamento de assédio laboral, invocando "intimidações, insultos e ameaças físicas"." (destacado nosso);

- "Em relação às testemunhas da Ré, que arrolou o jurista da casa, o diretor de recursos humanos da altura, que entretanto se reformou, e a atual diretora deste departamento, bem como o diretor de serviço da Unidade de Cuidados Intensivos, José Caldeiro, o coordenador do serviço, Rogério Corga, e o diretor do Serviço de Urgência, João Andrade, pode ler-se que uns confirmam procedimentos incorretos em relação ao contrato de trabalho anexado, outros que a decisão do despedimento desta médica foi do diretor de serviço, mas que, e ao mesmo tempo, as testemunhas médicas demonstraram nas suas declarações haver "dependência" do diretor de serviço, fazendo ainda referência à questão do "género"." (destacado nosso);

- Na sentença é dito que, "tendo sido sua a iniciativa de despedir a Autora, ficou evidente a sua vontade de justificar a sua decisão, o que, necessariamente, o toldou na sua espontaneidade. Das suas declarações resultou para nós evidente que entre a testemunha (referindo-se à testemunha José Caldeira) e a Autora passou a existir um clima de animosidade que culminou no despedimento da segunda. E, independentemente do motivo, certo é que a testemunha arranjou uma estratégia para poder despedir a Autora" (destacado vosso);

- "Sobre o coordenador de serviço, a juíza faz notar que, à data, este "apenas tinha a especialidade de medicina interna, não detendo a especialidade de intensivista, o que ficava aquém das competências da Autora", sendo evidente no seu testemunho "a relação de confiança existente entre o director de serviço, José Caldeiro, e esta testemunha, o coordenador de cuidados intensivos, que havia sido nomeado, por decisão de confiança do Dr. Caldeiro, dúvidas não temos da dependência funcional desta testemunha face ao director de serviço, bem como da testemunha que se seguiu, (diretor da urgência), que, naturalmente, foi ao encontro da versão da testemunha." (destacado vosso);

No entanto, o conteúdo da notícia é integralmente falso, a notícia é integralmente falsa no que concerne a José Caldeiro, o conteúdo da notícia não tem qualquer correspondência à Sentença cuja o artigo se reporta. Na verdade, José Caldeiro não é visado no processo no âmbito do qual a sentença foi proferida, uma vez que as partes são única e exclusivamente ANA ELISA FERNANDES COSTA e ULSAM - UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALTO MINHO, E.P.E., respetivamente nas qualidades de Autora e Ré.

Mais resulta cristalino da sentença em apreço como facto não provado que: "A Autora encontra-se, desde 31 de Março, sem qualquer função e/ou posto de trabalho, com rendimentos escassos e vítima de um "poderzinho" do seu diretor de serviço que usa o caracter excecional de uma pandemia para contratar e despedir a seu bel-prazer".

Acresce, ainda que, o processo cuja sentença se reporta é um processo de trabalho para aferir uma questão de direito, ou seja, da licitude ou ilicitude de um despedimento operado pela Ré, não sendo um processo de assédio e ou discriminação de direitos de personalidade. Sendo certo que, o aqui signatário, pelas funções que desempenha não tem quaisquer funções em matéria contratual na Ré, limitando-se a emitir pareceres técnicos se pedidos pela sua entidade patronal.

Por fim, foi apresentada queixa-crime e deontológica de todos os intervenientes no artigo, na medida que o mesmo teve como clara intenção de incitar ânimos, ofender a honra e bom nome de José Manuel Rodríguez Caldeiro.