Diplomacia une-se para ajudar instituições que apoiam jovens em risco

O relógio ainda não marcava as 11:00 e já estava formada a fila para entrar no Bazar Diplomático. O burburinho da expectativa do que se iria encontrar no pequeno mundo que se criou no Centro de Congressos de Lisboa sentia-se no ar.

Todos os anos o Bazar Diplomático promovido pela Associação das Famílias dos Diplomatas Portugueses junta várias embaixadas com representação em Portugal com o objetivo de angariar dinheiro para uma causa. Este ano estão presentes no evento cerca de 40 embaixadas, as regiões autónomas dos Açores e da Madeira, e alguns stands independentes, todos a divulgar o artesanato e as especialidades gastronómicas de cada país/região e sempre com o apoio da Fundação AIP e com o Alto Patrocínio do Presidente da República.

Todo o dinheiro recolhido nos dois dias desta 37.ª edição reverte a favor de instituições que apoiam jovens em risco. "No ano passado ajudámos instituições que apoiam causas relacionadas com a pobreza extrema, mesmo a pedido do Presidente, e este ano decidimos virar-nos para os jovens. Esta crise económica que vivemos fez com que muitos jovens e as suas famílias ficassem em má situação", explica ao DN Manuela Caramujo, presidente da Associação das Famílias dos Diplomatas Portugueses.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O dinheiro angariado nos dois dias de Bazar não é dado diretamente às instituições que se candidatam para receber este apoio. No momento da candidaturas as instituições indicam aquilo que precisam. "Nunca damos o dinheiro diretamente. As instituições indicam se precisam de camas para acolher mais um jovem ou se precisam de pagar as sessões de terapia destes alunos em particular, tudo o que possa ajudar estes jovens a ver um futuro mais feliz", afirma.

Marcelo Rebelo de Sousa marcou, à semelhança de anos anteriores, a sua presença no Bazar. "Cá estamos nós para mais uma grande edição", afirmou Marcelo assim que chegou ao Centro de Congressos.

Carlos Moedas, presidente da Câmara de Lisboa, também esteve presente e acompanhou o Presidente na visita a todos os stands do Bazar. Nas representações dos vários países como o Chile, Iraque, China ou África do Sul é possível encontrar iguarias tradicionais tal como produtos artesanais que vão desde malas, a estátuas e panos. É ainda possível provar a gastronomia tradicional de alguns países como Angola, Brasil e Cabo Verde.

Marcelo fez questão de falar com todos aqueles que o pararam e tirou as já suas clássicas selfies durante o percurso que cumpriu na visita a este verdadeiro encontro de nações.

O Bazar Diplomático estará aberto entre as 11:00 e as 19:00 deste sábado.

sara.a.santos@dn.pt