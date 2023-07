Não há um padrão de perfil para o assediado, são homens e mulheres, embora estas sejam em maior número e mais resistentes ao assédio. No último dia deste ciclo de trabalhos, o DN dá-lhe dois casos no masculino, um cirurgião e um intensivista. Diogo continua a lutar contra o diretor de serviço, mas a pensar sair do SNS. André deixou mesmo a cidade onde trabalhava. Nunca fizeram queixa, por "a prática estar muito enraizada e quem se queixa nunca fica melhor."

Diogo está quase nos 50 anos e é cirurgião há mais de 15. Na apresentação que faz ao DN diz: "Sou cirurgião. Dedicava-me a uma cirurgia muito específica, da qual ainda sou considerado uma das referências a nível nacional, mas na minha instituição deixei de a fazer de todo. Só faço na privada." Foi quanto bastou para nos fazer perceber até onde vai a prática de assédio moral no trabalho exercida pelo seu diretor de serviço. Sabe que é vítima de assédio laboral porque recorreu ao advogado do sindicato a que pertence e até a um advogado particular e "todos me disseram que o comportamento é de assédio, mas nunca fiz uma queixa por escrito, oficial, apesar de no meu hospital toda a gente conhecer o meu caso, inclusive a direção clínica e o resto da administração".