Diocese das Forças Armadas agradece ao novo patriarca "serviço prestado"

Rui Valério foi capelão no Hospital da Marinha, depois na Escola Naval, pároco na Póvoa de Santo Adrião e em Castro Verde

A diocese das Forças Armadas e das Forças de Segurança congratulou-se esta quinta-feira com a nomeação de Rui Valério como patriarca de Lisboa, manifestando "agradecimento pelo serviço prestado" pelo bispo na diocese Castrense.

O Vaticano anunciou esta quinta-feira a nomeação do bispo das Forças Armadas e das Forças de Segurança, Rui Valério, como novo patriarca de Lisboa, sucedendo a Manuel Clemente, que pediu a resignação por limite de idade.

Numa nota publicada na página do Ordinariato Castrense na Internet, é destacada a "dedicação e compromisso (...) verdadeiramente inspiradores" de Rui Valério nos anos em que este na diocese das Forças Armadas e das Forças de Segurança.

Manuel Clemente será Administrador Apostólico do Patriarcado de Lisboa até à tomada de posse canónica do novo patriarca, que está marcada para 02 de setembro, sábado, às 11:00, na Sé Patriarcal, diante do Cabido.

A entrada solene tem lugar no dia seguinte, domingo, dia 03 de setembro, às 16:00, no Mosteiro dos Jerónimos.