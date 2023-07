Dias nas Dioceses pretendem ser experiência rica de proximidade

Arrancam esta quarta-feira, pelas dioceses de todo o país, os Dias nas Dioceses, evento que antecede e prepara as comunidades para a Jornada Mundial da Juventude. Os jovens estarão em comunidades paroquiais até ao dia 31 de julho.

Os Dias nas Dioceses é o encontro que antecede a Jornada Mundial da Juventude e consiste na integração de jovens em paróquias de todo o país. Mais de 67.600 peregrinos vão ser acolhidos em 17 dioceses de Portugal Continental e ilhas, exceto nas chamadas dioceses de acolhimento ao longo da semana da JMJ - Lisboa, Setúbal e Santarém.

"Nestes dias, as Dioceses preparam o acolhimento de peregrinos que querem conhecer o nosso país, a nossa cultura, a nossa religiosidade, além de um programa que mostre todas estas dimensões", explica o padre Filipe Diniz, diretor do Departamento Nacional da Pastoral Juvenil e coordenador nacional dos Dias nas Dioceses.

Os peregrinos, que vêm de 126 países dos cinco continentes, vão ficar alojados em casas de famílias de acolhimento, nas paróquias, em instalações públicas, escolas, municípios e freguesias, e associações. O padre Filipe Diniz explica que foi pedido a cada peregrino que desse um donativo de 70 euros para apoiar as preparações das dioceses. "Este é apenas um donativo para ajudar todas as comunidades paroquiais".

Das 17 dioceses que vão receber pessoas ao longo desta última semana de julho, a diocese do Porto vai receber mais de 16.500 peregrinos, a de Coimbra mais de 14 mil e Leiria-Fátima recebe 7.500 participantes. Os Comités Organizadores Diocesanos (COD) de Braga e de Aveiro acolhem, respetivamente, 7000 e 5000 pessoas.

Ao longo dos Dias nas Dioceses, os jovens vão ter a oportunidade de conhecer a Igreja local e as suas especificidades, as pessoas e as regiões. O programa de cada diocese é centrado em cinco pilares que estarão presentes em todos os dias: Acolhimento, Descoberta, Missão, Cultura e Envio. Cada um destes momentos tem uma oração preparada e permite a todas as pessoas que participam nestes dias ter uma experiência em comum.

O programa de atividades dos peregrinos são preparados por cada comunidade paroquial de acordo com a sua realidade. "Há um momento que é transversal a todos, a festa de Envio para a Jornada Mundial da Juventude. As dioceses preparam momentos festivos com os peregrinos estrangeiros que acolheram, juntamente com as comunidades, famílias de acolhimento e câmaras municipais", diz o padre.

O Algarve, a diocese mais a sul do país, vai receber o festival anual da juventude Welcome to Paradise, promovido pela comunidade ecuménica "Chemin Neuf", na arena de Portimão, e que todos os anos acontece no país que recebe a JMJ. A maior diocese do país, Beja, está a preparar uma caminhada para dia 28 na praia dos Cinco Reis e no dia 30 terá um dia lúdico com atividades na piscina e no pavilhão da cidade.

Momento de vivência espiritual

O coordenador dos Dias nas Dioceses considera que estes dias são uma experiência que mais o marcou quando participou em 2011, antes da JMJ de Madrid. "Esta foi das experiências que mais me marcou porque tivemos tempo para estar com as famílias de acolhimento e as comunidades paroquiais. É uma experiência muito rica, de muita proximidade e ajuda a que os jovens possam experimentar aquilo que depois é a semana da Jornada". Filipe Diniz lembra ainda que esta vivência espiritual são dias em que as comunidades de todo o país estão a preparar o melhor que têm para receber estes jovens.

Os Dias nas Dioceses começaram em 1997 durante a Jornada Mundial da Juventude em Paris, edição marcada por várias inovações.Foi também neste ano que se introduziu o Festival da Juventude, que este ano terá mais de 500 eventos de várias áreas da cultura.

Da Europa vêm peregrinos de Espanha, França, Itália, Polónia, Alemanha, Estónia, Bélgica, Lituânia, Luxemburgo, Grécia, Reino Unido e da Escócia. Dos países lusófonos vêm jovens de Angola, Cabo Verde, Moçambique, Guiné-Bissau, Brasil e Timor-Leste. Da América, Ásia e Oceânia chegaram pessoas China, Arábia Saudita, Jamaica, Mauritânia e Polinésia francesa.

Ao longo da semana da Jornada Mundial da Juventude são esperadas entre um milhão e 1,5 milhões de pessoas na cidade de Lisboa.

