Dia Mundial Sem Tabaco assinala-se esta quarta-feira com o país a debater restrições à venda e consumo

O Dia Mundial Sem Tabaco assinala-se esta quarta-feira numa altura em que o parlamento já recebeu o diploma do Governo para reduzir a venda e o consumo de um produto responsável pela morte de 13 500 pessoas em 2019.

Segundo o relatório do Programa Nacional para a Prevenção e Controlo do Tabagismo da Direção-Geral da Saúde, em 2019 morreram em Portugal mais de 13 500 pessoas por doenças atribuíveis ao tabaco, das quais 10 814 homens e 2745 mulheres.

Segundo os resultados do Inquérito Nacional de Saúde de 2019, 17% da população residente em Portugal com 15 ou mais anos era fumadora diária ou ocasional, menos três pontos percentuais do que em 2014.

Os dados do programa da DGS estimavam ainda que 1,3 milhões de pessoas fumavam diariamente e 248 mil faziam-no ocasionalmente em Portugal.

A atual lei do tabaco está em vigor deste 2017 e o Conselho de Ministros aprovou, em 11 de maio, um novo diploma que pretende "ir mais longe" nas restrições à venda e nas limitações ao consumo, alegando que se trata de um "seríssimo problema de saúde pública".

Uma das medidas previstas inicialmente na proposta de lei era a proibição da venda de tabaco nos postos de abastecimento de combustível, que mereceu a contestação dos representantes do setor, e que o Governo deixou cair, com o argumento de que, em algumas localidades, "o sítio para comprar tabaco ficava demasiado longe".

Com o diploma que já entrou na Assembleia da República, o Governo pretende uma "geração livre de tabaco até 2040", tendo também em conta os novos padrões de consumo que surgiram com produtos como os cigarros aquecidos, sobretudo, entre os mais novos.

A nível mundial, a OMS estima que o tabaco seja responsável por oito milhões de mortes anuais e, este ano, está a pedir aos Governos que deixem de subsidiar o cultivo da planta do tabaco e apoiem as culturas de produtos alimentares.

A organização com sede em Genebra alerta que, enquanto mais de 300 milhões de pessoas em todo o mundo enfrentam a insegurança alimentar aguda, cerca de três milhões de hectares de terra são utilizados para o cultivo de tabaco, "mesmo em países onde as pessoas passam fome".

O Dia Mundial Sem Tabaco, que se celebra todos os anos em 31 de maio, foi adotado em 1989 na 42.ª Assembleia Mundial da Saúde da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Números e impacto do tabaco

A Organização Mundial de Saúde assinala na quarta-feira o Dia Mundial Sem Tabaco, quando dados divulgados esta quarta-feira indicam que a cada minuto 10 milhões de fumadores acendem um cigarro e 15 pessoas morrem por causa do tabaco.

Seguem-se dados divulgados pela agência France-Presse:

- Quantos são os fumadores?

Numa população de oito mil milhões de pessoas, os fumadores são estimados em mais de mil milhões pela OMS e a The Tobacco Atlas, centro de informações sobre o tabaco da organização não-governamental norte-americana Vital Strategies.

De acordo com aquele centro e a Universidade de Illinois em Chicago, os fumadores consomem anualmente mais de cinco mil milhões de cigarros.

A proporção de fumadores têm vindo a diminuir globalmente há vários anos, devido a medidas governamentais contra o tabaco, como o aumento de impostos, e também ao surgimento recente dos cigarros eletrónicos.

Em 2000, um terço da população mundial com mais de 15 anos fumava, proporção que é hoje de perto de 20%.

- Onde se fuma mais?

A China é o país com maior número de fumadores, com perto de 300 milhões entre 1,4 mil milhões de habitantes, segundo dados da OMS de 2020.

A Indonésia é o país com a maior proporção de homens fumadores, 62,7% dos quais maiores de 15 anos.

Os cigarros são um problema que agora atinge principalmente os países pobres: 80% dos fumadores vive em países de rendimento médio-baixo.

Em África e no Médio Oriente, o tabagismo tem diminuído pouco e em alguns casos aumentou, como no Egito, no Líbano ou no Iraque.

- Quantas mortes são causadas pelo tabaco?

O tabaco é a principal causa de morte evitável, matando uma pessoa no mundo a cada quatro segundos.

O tabagismo ativo ou passivo matou quase nove milhões de pessoas em 2019, segundo o estudo "Global Burden of Disease" publicado em 2021 na revista científica The Lancet.

As principais doenças associadas ao tabaco são os cancros, em particular o do pulmão, os enfartes (ataques de coração), os acidentes vasculares cerebrais (AVC) e os distúrbios respiratórios do tipo DPOC (doença pulmonar obstrutiva crónica).

No século XX, o tabaco fez 100 milhões de vítimas mortais (investigação publicada em 2009 na revista científica Nature), mais do que os 60 a 80 milhões da segunda guerra mundial somados aos 18 milhões da primeira guerra mundial.

O tabagismo em massa pode causar 450 milhões de mortes na primeira metade do século XXI, além de ser caro para a sociedade: absorve 6% dos gastos globais com a saúde, indica um estudo coordenado pela OMS, divulgado em 2018 pela revista Tobacco Control.

- Quais são os efeitos no planeta?

Os cigarros prejudicam não apenas os pulmões e as artérias dos fumadores, mas também o planeta: a produção e o consumo de tabaco libertam anualmente 84 milhões de toneladas de dióxido de carbono, o equivalente a um quinto da poluição causada por aviões comerciais (dados da OMS).

Quase um milhão de toneladas de beatas, com os seus filtros de acetato de celulose, não biodegradáveis, são deitadas fora todos os anos.

O cultivo do tabaco requer anualmente 22 mil milhões de toneladas de água e a indústria produz 25 milhões de toneladas de resíduos sólidos.

- Estará o setor em declínio?

Apesar da queda gradual do consumo de tabaco observada desde 2012, o mundo das tabaqueiras não parece enfraquecido.

O Tobbaco Atlas sublinha que nos países ricos a poderosa indústria se diversificou em produtos alternativos, com o cigarro eletrónico em primeiro lugar. Nos países de rendimento médio-baixo, as grandes tabaqueiras continuam com a sua "agressiva" política de preços e gastam grandes somas para combater as medidas antitabaco.

Dois gabinetes norte-americanos de análise económica preveem, para os próximos cinco a oito anos, um aumento anual de cerca de 2,5% no volume de negócios global do setor, que representará no corrente ano 940 mil milhões de dólares (875 mil milhões de euros).

Por ocasião do Dia Mundial Sem Tabaco, a OMS apelou aos agricultores para cultivarem alimentos em vez de plantas do tabaco, para aumentar a segurança alimentar, mas assinala que em África as áreas dedicadas a esta cultura aumentaram perto de 20% em 15 anos.