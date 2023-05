DGS esclarece que orientação sobre os partos teve aval de todas as partes

A Direção-Geral da Saúde (DGS) esclareceu este sábado, em comunicado, que ouviu todas as partes sobre a orientação relativa aos cuidados de saúde durante o trabalho de parto, e que o documento final "foi validado em sede de reunião de trabalho por todos os elementos".

"A DGS constituiu um grupo de trabalho com representantes de diferentes entidades, nomeadamente de Ordens Profissionais, e respetivos Colégios das especialidades envolvidas, bem como de sociedades científicas. A Ordem dos Médicos nomeou três representantes dos Colégios de Anestesiologia, Pediatria e Ginecologia e Obstetrícia. O colégio de Ginecologia e Obstetrícia nomeou ainda mais dois especialistas junto do Coordenador da Comissão acima referida. A Ordem dos Enfermeiros nomeou dois representantes da Mesa do Colégio da Especialidade de Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica. Todos os representantes e especialistas nomeados produziram e acompanharam o documento desde o início ao fim dos trabalhos".

A DGS diz ainda que a Secretaria de Estado para a Promoção da Saúde e a Direção Executiva do SNS foram envolvidas em todo o processo para garantir a sua operacionalização.

"A DGS tem envolvido e continuará a envolver representantes das ordens profissionais, sociedades científicas e outros peritos no processo de produção de normas e orientações, considerando que esta constitui uma boa prática e uma mais-valia para o rigor científico e facilitadora da sua adoção pelos profissionais de saúde".

Esta sexta-feira, a Ordem dos Médicos adiantou que tomou conhecimento desta norma através da comunicação social e que não foi remetido para a instituição o relatório final da Comissão de Acompanhamento da Resposta em Urgência de Ginecologia e Obstetrícia e Blocos de Parto para a sua pronúncia técnica.

A orientação da DGS sobre os cuidados de saúde durante o trabalho de parto determina que nas situações de baixo risco o parto pode ser realizado por um médico de obstetrícia e ginecologia ou por um enfermeiro especialista em enfermagem de saúde materna e obstétrica.