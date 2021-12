DGS apela que festividades decorram "em segurança e com responsabilidade"

A Direção-Geral da Saúde (DGS) emitiu esta sexta-feira um comunicado a apelar para que as festividades de Natal e de fim de ano decorram "em segurança e com responsabilidade", tendo em conta a atual situação epidémica.

A entidade apela a que todos adotem "as medidas de proteção que, em conjunto, fazem parte da barreira de proteção contra o vírus" e recordou que o plano de vacinação continua a decorrer, com a dose de reforço da vacina contra a covid-19 para os adultos e a vacinação das crianças.

"No caso de nunca ter sido vacinado ou vacinada, agende a sua vacinação. A evidência científica demonstrou que a vacina é a medida mais eficaz para reduzir as complicações associadas à infeção por SARS-CoV-2", apelou a DGS, que recomendou também a realização de testes como medida de precaução.

A organização liderada por Graça Freitas recomendou que as festividades sejam "realizadas com grupos mais pequenos, idealmente pertencentes à mesma bolha familiar/social" e em espaço amplos e ventilados, com distanciamento nos momentos em que se consomem alimentos e bebidas, "aplicando medidas simples, como a utilização de mais do que uma mesa, sempre que possível".

"A máscara deve ser mantida quando não se estiver a consumir alimentos ou bebidas, particularmente na presença de pessoas mais vulneráveis, que devem ser ainda mais protegidas", recomendou a DGS, que apelou para que quem manifestar sintomas se isole e contacte imediatamente o SNS 24 (808 24 24 24).