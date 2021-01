Portugal tem agora 25 concelhos em risco máximo de infeção

Número de casos no Hospital de São João aumenta após "laxismo" durante as festas

Portugal tem 25 concelhos em risco extremamente elevado de contágio por covid-19 (taxa de incidência de 960 u mais casos de infeção por 100 mil habitantes, nos últimos 14 dias), menos um que na semana passada, segundo o mapa de transmissão atualizado esta segunda-feira pela Direção-Geral da Saúde.

São dez os concelhos viram o risco no seu território agravar-se: Oliveira do Hospital, Montalegre, Mação, Peso da Régua, Macedo de Cavaleiros, Mangualde, Nisa, Ponte da Barca, Viana do Alentejo e Vidigueira. Por outro lado, 11 concelhos conseguiram sair deste patamar: Alter do Chão, Amarante, Bragança, Castelo de Vide, Chaves, Mondim de Basto, Monforte, Mortágua, Pinhel, Trofa e Vila Pouca de Aguiar.

Os três concelhos com taxa mais alta de incidência são todos situados no Alentejo: Mourão (3388 casos por 100 mil habitantes), Mora (2682 casos/100 mil habitantes) e Vidigueira (1942 casos/100 mil habitantes). Portugal registou nas últimas 24 horas mais 4369 infeções e 78 mortes por covid-19, segundo os últimos dados da DGS.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Pode consultar toda a listagem de concelhos e respetiva taxa de incidência no boletim diário da DGS, disponível aqui.

A lista de 25 concelhos com maior taxa de incidência é a seguinte:

Alfândega da Fé

Armamar

Barcelos

Crato

Esposende

Figueiró dos Vinhos

Gavião

Idanha-a-Nova

Oliveira do Hospital

Mação

Macedo de Cavaleiros

Mangualde

Montalegre

Marvão

Mora

Mourão

Nisa

Penamacor

Peso da Régua

Ponte da Barca

Tabuaço

Valpaços

Viana do Alentejo

Vidigueira

Vimioso