Dez distritos sob aviso amarelo devido a chuva e trovoada

Dez distritos de Portugal continental vão estar este sábado sob aviso Amarelo devido à previsão de aguaceiros fortes e trovoadas, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA)..De acordo com o IPMA, os distritos de Bragança, Viseu, Vila Real, Guarda, Castelo Branco, Coimbra, Portalegre, Évora, Beja e Faro vão estar sob aviso Amarelo entre as 09:00 e as 21:00 deste sábado..O aviso Amarelo para os 10 distritos portugueses diz respeito à previsão de precipitação, com aguaceiros, por vezes fortes, e ocasionalmente de granizo e acompanhados de rajadas fortes, além da trovoada que se prevê frequente e dispersa..O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica..Para domingo, o IPMA colocou também em aviso Amarelo os distritos de Leiria, Lisboa, Santarém e Setúbal, que se juntam a Viseu, Guarda, Coimbra, Castelo Branco, Portalegre, Évora, Beja e Faro..O aviso Amarelo vai estar ativo entre as 09:00 e as 18:00, igualmente devido à previsão de aguaceiros, por vezes fortes e, ocasionalmente, de granizo e acompanhados de rajadas fortes, além de trovoada, frequente e dispersa..A previsão do tempo do IPMA para este sábado refere a ocorrência de aguaceiros, por vezes fortes no interior durante a tarde, que podem ser ocasionalmente de granizo acompanhados de trovoada e rajadas fortes, além da descida da temperatura máxima no interior e no Algarve.