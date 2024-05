"Deveria chegar-se a um acordo intercalar para médicos regressarem às tarefas que asseguram cuidados no SNS"

Em 18 meses, Ministério da Saúde e sindicatos médicos não chegaram a acordo. Maria de Belém Roseira, ex-ministra da Saúde, membro da Comissão Política do PS, que liderou a equipa que elaborou a proposta da nova Lei de Bases da Saúde, diz que uns e outros deveriam voltar a conversar. Porque, no meio disto tudo, quem paga "é o cidadão, quem não tem alternativas". O ministro anunciou que volta a receber os sindicatos no dia 23.