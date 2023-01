Detidos três suspeitos de integrarem grupo que furtava moradias no Algarve

Três homens suspeitos de integrarem um grupo que atuava de forma organizada em furtos a residências no Algarve foram detidos na terça-feira, durante uma operação policial conjunta da GNR e da PSP, foi divulgado esta quinta-feira.

Os homens, com idades entre 27 e 42 anos, foram detidos em Quarteira, no concelho de Loulé, no distrito de Faro, "após terem consumado o furto a uma moradia", informou o comando territorial de Faro da Guarda Nacional Republicana (GNR).

Segundo a mesma fonte, os detidos estavam a ser investigados desde janeiro de 2022 em diversos processos por furtos em moradias localizadas nas zonas limítrofes dos aglomerados urbanos do sotavento (leste) algarvio.

Os homens, alegadamente, acediam ao interior das moradias "aproveitando a ausência temporária dos proprietários no período do final do dia e do início da noite", lê-se na nota.

Durante a operação, as autoridades fizeram quatro buscas nos concelhos de Faro e de Olhão, das quais duas a viaturas, e apreenderam peças em ouro e outros metais preciosos, elevadas quantias em dinheiro e diversos objetos.

Entre o material apreendido estão relógios, peças de joalharia - anéis, brincos, medalhas, colares -, em ouro e outros materiais metais preciosos e pedras preciosas, especificou a força de segurança.

As autoridades apelam às pessoas com residências no Algarve que tenham sido alvo de furto e que não tenham formalizado denúncia que o façam na PSP de Faro, para reconhecerem eventuais objetos furtados agora apreendidos.

Os suspeitos de atuarem em grupo de forma organizada vão ser presentes ao Tribunal de Faro para serem ouvidos em primeiro interrogatório judicial e aplicação de eventuais medidas de coação.

A operação conjunta foi desenvolvida pela divisão policial da PSP de Faro, das valências de investigação criminal e intervenção rápida, militares da estrutura de investigação criminal da GNR e do destacamento de intervenção de Faro.

