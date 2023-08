Detidos dois suspeitos de serem "principais cabecilhas" de rede de tráfico de droga em Lisboa

"Os principais suspeitos dedicavam-se à prática do tráfico de droga em Lisboa e nas cidades em redor da capital e apresentavam sinais de riqueza avultada, resultante da venda de droga ao consumidor final", informou a Polícia de Segurança Pública (PSP), em comunicado.

A detenção ocorreu após meses de investigação, que resultou numa operação policial com o objetivo de cessar com a atividade ilícita relacionada com o tráfico de estupefacientes, indicou a polícia.

Essa operação foi realizada na madrugada deste sábado, com a PSP a mobilizar um dispositivo policial e a proceder à abordagem da viatura dos suspeitos, tendo apreendido na posse de ambos duas armas de fogo de calibre 9 mm (milímetros).

"De imediato procedeu-se à realização de buscas domiciliárias", adiantou a polícia, referindo que tal resultou na apreensão de um total de 23.923 doses de estupefacientes, nomeadamente "1.394 doses individuais de cocaína, 17.349 doses individuais de haxixe e 5.180 doses individuais de liamba".

Foram apreendidas também sete armas de fogo, designadamente uma caçadeira, uma caçadeira de canos serrados, três pistolas 9 mm, uma pistola 7.65 e uma pistola de ar comprimido, revelou a PSP, acrescentando que foram ainda confiscadas centenas de munições de vários calibres.

Outros dos bens apreendidos foram "44 mil euros em numerário, material para acondicionar droga e balanças, e vários volumes de tabaco sem selo", disse a polícia.

De acordo com a PSP, os dois detidos, "principais cabecilhas desta organização criminosa", aguardam ser presentes a 1.º interrogatório judicial, para aplicação das medidas de coação.