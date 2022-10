Detido suspeito de tráfico de droga e desmantelada estufa em Miranda do Corvo

Um homem de 52 anos foi detido em Miranda do Corvo por alegado tráfico de droga, tendo sido desmantelada uma estufa onde eram cultivados 38 pés de canábis, anunciou esta sexta-feira a GNR.

A detenção ocorreu esta semana, durante uma operação realizada pelo Núcleo de Investigação Criminal (NIC) da Lousã da GNR, em cumprimento de mandados judiciais para uma busca domiciliária e duas em veículos, informou o Comando Territorial de Coimbra em comunicado.

No âmbito da investigação, os militares da Guarda Nacional Republicana apreenderam 38 plantas de canábis, 526 doses de canábis (folha) pronta a consumir, 624 gramas de canábis (folha) em fase de secagem, fertilizantes, um desumidificador, duas ventoinhas, uma máquina de embalar a vácuo, vasos de plástico, materiais de estufa (lâmpadas e um tubo extrator) e elétrico.

A ação do NIC da Lousã contou com o reforço do Posto Territorial da GNR deste concelho, no distrito de Coimbra.

Segundo a nota, os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial da Lousã.