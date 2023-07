Detido suspeito de balear uma pessoa em discoteca de Lisboa

Foi detido, este sábado, um homem por suspeitas de balear uma pessoa, na sequência de desacatos junto à discoteca Barrio Latino, em Lisboa.

Segundo fonte da Polícia de Segurança Pública (PSP), houve testemunhas que "informaram que um indivíduo terá sido atingido". No entanto, diz a força de segurança, "não foi localizado nenhum ferido" no local. Mas, "após diligências, foi localizada uma arma de fogo no interior de uma viatura". A PSP refere que foram alertadas "unidades de saúde de Lisboa".

Após os desacatos, "quatro suspeitos foram conduzidos à sede da 4.º Divisão" da PSP, tendo "um deles [sido] detido por efetuar disparo de arma de fogo".

Esta não é a primeira ocorrência do género junto àquele estabelecimento. Em 2021, na véspera de Natal, um jovem de 17 anos foi morto à facada após um desentendimento entre grupos no interior da discoteca.