Detido homem suspeito de abusar sexualmente de criança de 5 anos em Sever do Vouga

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, de 33 anos, por alegados abusos sexuais a um filho da companheira, de 5 anos, em Sever do Vouga, no distrito de Aveiro, foi esta sexta-feira anunciado.

De acordo com um comunicado da PJ, "através do Departamento de Investigação Criminal de Aveiro, no cumprimento de mandados de detenção emitidos pelo DIAP [Departamento de Investigação e Ação Penal] de Águeda", foi identificado e detido "um homem suspeito de, por várias vezes, ter abusado sexualmente de um filho da companheira, com 5 anos de idade".

Segundo aquela polícia de investigação criminal, os factos ocorreram numa localidade do concelho de Sever do Vouga e foram agora revelados pela criança.

"Os indícios colhidos até ao momento pela investigação apontam no sentido de os abusos sexuais terem acontecido em contexto de violência doméstica com os restantes membros da família, quando o detido coabitava com a vítima", esclarece a PJ.

O detido foi sujeito a interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de obrigação de apresentações trissemanais, proibição de contactos com todos os membros da família, bem como a proibição de frequência de vários locais.