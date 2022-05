Detetados casos de infeção por vírus Monkeypox em Portugal

Foram detetados mais de 20 casos suspeitos de infeção pelo vírus Monkeypox, todos na região de Lisboa e Vale do Tejo, cinco dos quais já confirmados pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, adianta a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Os casos, confirmados precisamente esta quarta-feira, foram identificados maioritariamente em jovens, e todos do sexo masculino. Os infetados "estão estáveis, apresentando lesões ulcerativas."

Segundo comunicado enviado às redações, a DGS "identificou o alerta e centraliza, nesta fase, todas as ações de deteção, avaliação, gestão e comunicação de risco relacionadas com estes casos, através do Centro de Emergências em Saúde Pública (CESP)".

"O vírus Monkeypox é do género Ortopoxvírus e a doença é transmissível através de contacto com animais ou ainda contacto próximo com pessoas infetadas ou com materiais contaminados. A doença é rara e, habitualmente, não se dissemina facilmente entre os seres humanos", indica a nota.

A DGS comunicou esta terça-feira o alerta aos profissionais de saúde, nomeadamente aos médicos e aos enfermeiros, "com o objetivo de identificarem eventuais casos suspeitos e de os notificarem", e apela aos "indivíduos que apresentem lesões ulcerativas, erupção cutânea, gânglios palpáveis, eventualmente acompanhados de febre, arrepios, dores de cabeça, dores musculares e cansaço" para que procurem aconselhamento clínico.

Perante o aparecimento destes sintomas, deverão ser evitados "contactos físicos diretos".

O Reino Unido reportou recentemente casos semelhantes de lesões ulcerativas, com a confirmação de infeção por vírus Monkeypox.

A DGS está a acompanhar a situação a nível nacional e em articulação com as instituições europeias.