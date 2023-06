Despiste em Braga faz três feridos graves e dois ligeiros

Cinco jovens ficaram feridos, três deles com gravidade, num acidente ao início da madrugada em Priscos, concelho de Braga, disse à Lusa fonte dos Bombeiros Voluntários de Viatodos.

O alerta foi dado às 00:30 para um despiste de uma viatura ligeira na Estada Nacional 14, sentido Famalicão-Braga.

No carro seguiam cinco jovens com idades entre os 17 e os 25 anos.

De acordo com a fonte, os três feridos com gravidade foram encaminhados ao Hospital de Braga e as duas vítimas ligeiras para o Hospital de Famalicão.

Os Bombeiros Voluntários de Viatodos estiveram no local com sete operacionais, auxiliados por cinco veículos.

O socorro foi prestado por viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM.