Despiste de viatura provoca um morto e dois feridos graves em Castelo Branco

Um morto e dois feridos graves resultaram de um despiste de um veículo ligeiro de passageiros na Estrada Nacional 18 (EN18), em Castelo Branco, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco, o alerta para este acidente rodoviário ocorreu no domingo, às 20:14.

"Do acidente resultou a morte de um homem, com cerca de 50 anos (óbito declarado no local) e dois feridos graves, ambos do sexo masculino, com idades entre os 20 e os 30 anos", afirmou a fonte.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

No local, estiveram os Bombeiros Voluntários de Castelo Branco, com quatro viaturas e 12 operacionais, a PSP e a GNR e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Castelo Branco.