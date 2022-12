Deslize de terras em bairro de Lisboa impede moradores de sair de casa

Um deslize de terras em Santa Clara, em Lisboa, está esta terça-feira a impedir moradores de sair de casa, disse o presidente do município, acrescentando que, devido ao mau tempo, cabe a cada escola decidir se deve ou não abrir.

Em declarações à CNN Portugal pelas 08:45, Carlos Moedas explicou que o deslize de terras "está a impedir 10 pessoas de sair de casa" na Azinhaga da Torrinha, bairro da freguesia de Santa Clara, assegurando que estão meios de socorro no local.

Depois de as fortes chuvas registadas durante a noite terem provocado muitas inundações na via pública, o autarca de Lisboa disse ainda que cabe a cada escola decidir se tem condições para abrir, de acordo com a presença ou ausência de funcionários.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Muitas escolas são de proximidade e penso que cabe a cada uma decidir se tem pessoal ou não", indicou.

O Ministério da Educação já remeteu para cada escola a decisão de suspender as aulas.

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa reforçou o pedido para que as pessoas evitem entrar na cidade, acrescentando que estão "todas as equipas na rua" para atender às ocorrências provocadas pelo mau tempo, numa altura em que a cidade está em alerta vermelho.

"A meio da noite, quase que não havia sinais do que ia acontecer", afirmou, referindo-se à dimensão dos estragos e indicando mais de 300 ocorrências no total desde a madrugada.

O autarca de Lisboa indicou que "o nível de chuva foi muito parecido" com o registado há uma semana, com as estações meteorológicas do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) em Lisboa a revelarem valores de precipitação superiores a 20 milímetros por hora entre as 04:00 e as 07:00.

"Esta semana tínhamos mais pessoas preparadas", referiu à CNN Portugal, numa alusão à "experiência" da semana anterior.

Em Alcântara, 16 pessoas foram retiradas das habitações e outras seis de um supermercado na sequência de inundações provocadas pelo mau tempo, disse à agência Lusa o presidente da Junta de Freguesia, Davide Amado, com apenas uma pessoa transportada ao hospital por precaução.

O distrito de Lisboa foi o mais afetado pela chuva forte desta madrugada, estando alguns acessos à capital "bastante condicionados", com cortes pontuais em vias como a IC19, IC20 ou a CRIL (Circular Regional Interna de Lisboa).

No último balanço da Câmara Municipal de Lisboa, pelas 08:36, mantinham-se fechados ao trânsito os túneis do Campo Pequeno e do Campo Grande, assim como a Avenida João XXI e a Avenida de Berlim, vários locais de Alcântara, acessos ao Eixo Norte-Sul, a Radial de Benfica, a Avenida Infante D. Henrique junto ao Túnel Batista Russo, a Estrada do Penedo, a Praça de Sete Rios, a Avenida de Santo Contestável e a Avenida 24 de Julho até Belém.

Em relação ao balanço anterior, deixaram de constar na nota da Câmara Municipal de Lisboa como estando encerradas a 2.ª Circular no sentido Lisboa Norte, a Avenida de Berna, todos os acessos à Praça de Espanha e Avenida Calouste Gulbenkian, Alfredo Bensaúde, o cruzamento da Gago Coutinho com a Avenida dos Estados Unidos da América, a Avenida de Santo Condestável, e a Avenida de Ceuta junto ao acesso à Ponte 25 de Abril.

Além disso, o Metropolitano de Lisboa tem a estação de Chelas encerrada (linha vermelha), assim como o átrio Norte do Jardim Zoológico (linha azul), que acede ao terminal de autocarros, e o átrio Sul de Entrecampos (linha amarela), que faz a ligação com a interface ferroviária.

Também a empresa municipal de autocarros Carris indica no seu 'website' que o serviço está "fortemente afetado".