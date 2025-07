Desempregados inscritos nos centros de emprego aumentam 5,3% em novembro

Segundo o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) "no fim do mês de novembro de 2023, estavam registados, nos Serviços de Emprego do Continente e Regiões Autónomas, 312.310 indivíduos desempregados, número que representa 66,4% de um total de 470.603 pedidos de emprego".