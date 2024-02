"Descobri nas casas dos avós baús do tesouro e devorei tudo, dos policiais aos Júlio Verne"

O estar agora afastado do centro de Lisboa não parece afetar Hugo Xavier, que se habituou a trabalhar em casa, na companhia da gata África e dos seis mil livros que calcula ter, correspondentes a uma enorme diversidade de interesses, alguns dos quais se revelam na escolha das obras que vai publicando na E-primatur, que fundou em 2015 juntamente com Pedro Bernardo, e que ganhou fama tanto por ser pioneira no crowdfunding, como por pôr no mercado português livros tão venerados como Os Sete Pilares da Sabedoria, de T. E. Lawrence, ou polémicos como A Minha Luta, de Adolf Hitler.