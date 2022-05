Desafios para a saúde debatidos em podcast

O tema do primeiro diálogo serão as doenças inflamatórias do intestino.

Prolongar o debate iniciado na 10.ª Conferência Sustentabilidade em Saúde, que decorreu no passado dia 3 de maio, promovendo um conjunto de conversas entre especialistas na área da saúde, é a missão dos podcasts Diálogos: Saúde e Futuro, que, já a partir do próximo dia 19 de maio, poderão ser escutados no site do Diário de Notícias. Temas como a doença, a importância dos ensaios clínicos e da inovação, a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde (SNS) ou o desígnio nacional de eliminar a hepatite C até 2030 marcarão a agenda dos oito episódios, que serão transmitidos ao longo dos próximos meses. O tema do primeiro diálogo serão as doenças inflamatórias do intestino, as patologias sem cura ainda associadas e o impacto, que continua a ser muito grande, no dia a dia dos doentes.

A iniciativa, explica Fernando Bastos, "surge no âmbito da parceria, que dura já há uma década, com o Diário de Notícias e a TSF para a realização da conferência anual "Sustentabilidade em Saúde"". Este ano, e porque se comemora a 10.ª edição do evento, "quisemos prolongar e aprofundar o debate iniciado no palco da conferência e clarificar, ao longo de oito meses, alguns dos temas e dos desafios com que a saúde e o país se debatem atualmente", reforça o diretor de relações externas da AbbVie Portugal.

Desafios como o envelhecimento demográfico, associado a uma maior longevidade, e o papel da inovação como suporte a novas terapêuticas ou à aceleração dos ensaios clínicos e como motor de promoção da sustentabilidade do sistema estão a alterar o paradigma da saúde em Portugal. Uma mudança também imposta pela pandemia, que demonstrou, entre outras coisas, que a inovação e o trabalho colaborativo podem - à semelhança do que aconteceu com as vacinas contra a covid-19 - contribuir para um desenvolvimento mais rápido de medicamentos inovadores e para a criação de soluções que deem resposta aos novos desafios. No fundo, salienta Fernando Bastos, "o objetivo da sustentabilidade na saúde será sempre garantir um acesso democratizado e mais rápido dos cidadãos aos melhores cuidados e tratamentos sem um aumento dos custos".