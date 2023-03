Desafios da Europa em debate no Dia Internacional da Mulher

O Diário de Notícias vai celebrar o Dia Internacional da Mulher, a 8 de março, com uma tertúlia dedicada aos desafios para 2023 vistos numa perspetiva feminina. "Desafios para as mulheres da Europa em tempo de guerra" é o tema desta iniciativa, que vai reunir mulheres de diferentes áreas profissionais para um debate aberto à participação de todos.

Com início marcado para as 16h30, no Edifício dos Leões, em Lisboa, este evento contará com a intervenção de Célia Reis, Executive Vice President da Capgemini Engineering, Gonçalo Saraiva Matias, Presidente do Conselho de Administração e da Comissão Executiva da Fundação Francisco Manuel dos Santos, Inês Oom de Sousa, Presidente da Fundação Santander Portugal, Luísa Pestana, Administradora da Vodafone Portugal, Maria Celeste Hagatong, Presidente do Banco Português de Fomento e Viktoria Kaufmann-Rieger, Administradora da SIVA-Porsche Holding, que darão o seu testemunho quanto a esta temática.

Esta tertúlia será moderada pela diretora do DN, Rosália Amorim, tendo ainda como convidados Marco Galinha (CEO do Global Media Group), Ana Mendes Godinho (ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social) e Isabel Guerreiro (membro da Comissão Executiva do Santander Portugal).

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Em parceria com a Fundação Santander e a Vodafone, a tertúlia "Desafios para as mulheres da Europa em tempo de guerra" será transmitida em direto em dn.pt