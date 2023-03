Derrocada na Fajã das Galinhas faz três feridos ligeiros

Uma derrocada provocou, esta manhã, três feridos na Fajã das Galinhas, Câmara de Lobos, Madeira. As vítimas, com ferimentos ligeiros, foram encaminhadas para o hospital do Funchal.

"Três pessoas, dois homens e uma mulher, que estavam numa paragem de autocarro na Fajã das Galinhas foram atingidos por detritos da derrocada. Não sabemos se os ferimentos são graves ou não. Foram transportados ao Hospital Dr. Nélio Mendonça no Funchal", adiantou a fonte dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, pelas 09:10.

Mais tarde, fonte da Proteção Civil adiantou à Lusa que as pessoas atingidas pelos detritos sofreram ferimentos ligeiros.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Três famílias vão ser realojadas por precaução na sequência da derrocada

O alerta para o acidente foi dado às 07:23, encontrando-se no local os serviços municipais de proteção civil, que estão ainda a avaliar a situação, e a Polícia de Segurança Pública (PSP).

Entretanto, o o presidente do município adiantou que três famílias vão ser realojadas por precaução.

Em declarações à agência Lusa, Pedro Coelho disse que os serviços municipais da autarquia estão a tratar do realojamento de três famílias, num total de nove pessoas.

Em causa estão três casas localizadas junto ao sítio onde ocorreu o incidente, na Fajã das Galinhas, uma das quais sofreu "pequenos danos", acrescentou.

(Notícia atualizada às 10h30)