Derrocada de grandes dimensões na praia Formosa na Madeira

Uma derrocada de grandes dimensões ocorreu este domingo na praia Formosa, junto ao hotel Orca Praia no Funchal, sem provocar vítimas, disse fonte da Câmara Municipal do Funchal.

A mesma fonte adiantou que, segundo os Bombeiros Sapadores do Funchal, "não há mortos nem feridos". Porém, as autoridades admitem que pode haver pessoas soterradas.

Em declarações aos jornalistas, Miguel Albuquerque, presidente do governo regional da Madeira informa: "Vamos fazer uma segunda vistoria com um cão, a primeira não identificou vítimas, felizmente".

As buscas estão a decorrer com os Bombeiros Sapadores do Funchal e vários meios procedem à remoção de pedras de grandes dimensões.

Foram mobilizadas para o local "sete ambulâncias, afetas aos bombeiros Sapadores do Funchal, Cruz Vermelha Portuguesa, Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, e duas equipas do Serviço Regional de Proteção Civil (EMIR), num total de 41 operacionais".

Três pessoas, dois adultos e uma criança, foram assistidas e transportadas para o Hospital Dr. Nélio Mendonça por se encontrarem em estado de choque, avança o Jornal da Madeira.

A área entre a Praia Formosa e Câmara de Lobos, na zona oeste do Funchal, é muito utilizada por pessoas para efetuarem caminhadas e, sendo um domingo, foram deslocados para o local "muitos meios de socorro".

O alerta foi dado às 19h03 deste domingo. A derrocada de grandes dimensões aconteceu na zona de uma das unidades hoteleiras, nas imediações de Santa Rita.

No local, a Lusa constatou que estão cinco ambulâncias e diversos veículos dos bombeiros, além de elementos da Polícia de Segurança Pública (PSP).