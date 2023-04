Deputado do PSD e bastonária dos enfermeiros juntos em videoclipe romântico

Luís Gomes, deputado do PSD e cantor romântico, lançou uma nova música, cujo videoclipe conta com a participação da bastonária da Ordem dos Enfermeiros.

O vídeo de "Leva-me contigo" é protagonizado por Ana Rita Cavaco e pelo próprio Luís Gomes, cujo nome artístico é Luís Gomez, e, este sábado, pouco mais de 24 horas depois da sua publicação no Youtube, já contava com mais de 73 mil visualizações.

Com 50 anos completados esta sexta-feira, Luís Gomes, além de deputado do PSD, também é professor universitário na Universidade do Algarve. Foi ainda presidente da Câmara de Vila Real de Santo António entre 2005 e 2017, autarquia onde é atualmente vereador.