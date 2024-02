Depressão Domingos afeta Norte e Centro com chuva forte e persistente no sábado

Apesar de Portugal continental "não ser diretamente atingido pela tempestade, uma superfície frontal fria associada" irá atravessar o território no sábado, originando "períodos de chuva forte e persistente na noite e manhã de dia 4 no Norte e Centro, em especial no litoral e nas regiões montanhosas".