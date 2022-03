Nos territórios ardidos recentemente, agora mata, estão a crescer de forma massiva as Acácias Invasoras, que se distinguem pela sua tonalidade amarela

Os especialistas tinham alertado desde cedo para este cenário: se não houvesse reflorestação, as espécies invasoras tomariam conta do território. Quando faltam poucos meses para completar cinco anos sobre o grande incêndio que devastou todo o Pinhal Interior, a partir de Pedrógão Grande, já não é só o eucalipto que domina a paisagem. Quem percorre o IC8 vê-a agora em tons de amarelo, graças à acácia, que está por todo o lado, com prejuízos igualmente (ou mais) graves para os solos.

"A folha dos eucaliptos já não está azulinha, como a vimos há três anos. E não havendo ali qualquer tipo de intervenção humano, obviamente que as acácias progridem", afirma ao DN Paulo Pimenta de Castro, presidente da Acréscimo, Associação de Promoção ao Investimento Florestal, que em junho de 2019 percorreu com uma equipa de reportagem deste jornal o caminho do fogo, constatando então que, já na altura, a região era, de novo, "um barril de pólvora".