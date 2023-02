Depois da pandemia ainda há 665 doentes internados por razões sociais que esperam resposta há meses

As vidas de Manuel e de Joaquim (nomes fictícios) cruzaram-se em 2022, quando cada um já tinha passado a barreira dos 80 anos. Um episódio de doença levou-os ao internamento no Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central (CHULC), onde foram tratados e de onde tiveram alta clínica, mas ambos tiveram de continuar a viver numa das enfermarias desta unidade quase mais um ano. Manuel esteve mais 310 dias, Joaquim, 259. Para ambos a solução chegou já em 2023, mas outros como eles estão sempre a chegar e alguns ainda por lá ficaram. E já há quem caminhe para uma espera superior a quatro ou cinco meses.

A coordenadora do Serviço Social do CHULC, Ana Ribeiro, dá os números e traça o retrato: "Até à data (15 de fevereiro), temos 28 doentes internados exclusivamente por razões sociais nos seis hospitais que integram o nosso centro. Um dos doentes protelados [assim se designam] está à espera de resposta da Segurança Social de Loures-Odivelas há 152 dias e outro, que também espera resposta da mesma entidade, há 119 dias."

Mas, destaca, no conjunto, "estes 28 doentes representam 987 dias de internamento, mais de três anos", acrescentando, por isso, que "o número de doentes é importante, mas não é tão significativo quanto o número de dias que acarreta para o Serviço Nacional de Saúde (SNS). Já imaginou quantos doentes ficam a aguardar uma cama para internamento?".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Mesmo assim, este momento não é daqueles em que Ana Ribeiro diz ter "muitos doentes com maior número de dias de protelamento após a alta clínica". Na verdade, o cenário antes da pandemia tinha dimensão mais elevada, embora agora "os casos que aparecem sejam mais graves e complexos", sustenta a técnica. Antes da pandemia, a esmagadora maioria dos hospitais chegava a manter doentes em internamento protelado por um ano, dois ou até mais. O lado social não conseguia dar respostas, sobretudo quando a solução era a integração em lar. Alguns doentes chegaram mesmo a terminar os seus dias sem conseguir alcançar essa solução.

Questões jurídico legais têm de ser prevenidas para que soluções para idosos que não podem voltar ao domicílio sejam mais céleres.

Três anos depois, pode dizer-se que, e apesar da atual situação, a pandemia de covid-19 veio mudar esta realidade, quando impôs a libertação de camas para doentes infetados. Na altura, o governo, através da Segurança Social, contratualizou mais camas em Estruturas Residenciais para Idosos (ERPI), acelerando as respostas e o acolhimento dos doentes protelados.

Ao todo, nestes três anos, e de acordo com dados do Ministério da Saúde revelados recentemente, 5800 doentes deixaram as camas nos hospitais para serem acolhidos nas respostas sociais. Mas no final de janeiro ainda havia 665 nesta situação, segundo confirmou ao DN o Ministério da Saúde. A maioria, 433, aguardava a integração numa estrutura residencial, os restantes 232 em cuidados continuados.

As tutelas da saúde e da Segurança Social dizem saber que "este continua a ser um desafio" e aprovaram uma nova portaria conjunta, n.º 38-A/2023, de 2 de fevereiro, para "reforçar a articulação entre os dois setores e dar resposta aos utentes que permanecem internados nos hospitais por não terem condições de autonomia ou rede de suporte familiar, possibilitando o acolhimento em lar seja a título temporário ou definitivo".

A saúde espera que com esta portaria seja garantida, "de forma progressiva, uma resposta mais célere, adequada e segura aos utentes que já não precisam de permanecer hospitalizados, e, ao mesmo tempo, que permita maior resolução na gestão do internamento hospitalar, libertando camas para os doentes que precisam de internamento e permitindo que os hospitais e os seus profissionais possam focar-se na missão de responder às necessidades de saúde da população". E quem está no terreno há muitos anos, como Ana Ribeiro, quer mesmo acreditar que a nova legislação virá mudar alguma coisa. Mas para tal acontecer "é preciso cumprir-se mesmo o que está escrito", afirma.

"Ainda há um caminho longo a fazer nesta área", porque uma coisa é certa: uns doentes saem, mas outros vão entrar. "A população portuguesa está cada vez mais envelhecida, sozinha, isolada e a viver situações mais graves e em condições mais degradantes do que antes da pandemia."

A coordenadora do serviço social do CHULC conta ao DN que, neste entretanto, já reportou a várias instâncias, nomeadamente Segurança Social e Santa Casa, algumas situações que poderiam ser resolvidas de acordo com a definição de critérios da nova portaria, nomeadamente "com soluções provisórias ou transitórias", como define a lei. Apesar de não ter ainda recebido "qualquer resposta sobre a agilização de procedimentos para que alguns dos nossos doentes protelados possam sair", quer continuar a acreditar que "a nova portaria irá trazer benefícios no futuro para o SNS, ao nível da libertação de camas, e para os doentes, com a sua ida para um local mais condigno do que estarem numa enfermaria sujeitos a outros riscos, como novas infeções".

Tem consciência de que nesta área "ainda há um caminho longo a fazer", porque uma coisa é certa: uns doentes saem, mas outros vão entrar. "A população portuguesa está cada vez mais envelhecida, sozinha, isolada e a viver situações mais graves e em condições mais degradantes do que antes da pandemia", argumenta, especificando: "Isto no sentido em que houve períodos de confinamento, de muito isolamento, o que levou a que muitos idosos desenvolvessem mais rapidamente quadros de doenças neurodegenerativas (demências) e de outras, porque também perderam maridos, companheiros, vizinhos e amigos. Tudo isto afetou as pessoas, fazendo com que quando chegam ao hospital, além da doença, já tragam uma condição social mais complexa para resolver", explica Ana Ribeiro. "Muitas pessoas chegam aqui sem documentação, não sabem onde a guardaram ou por que a deixaram caducar."

E é logo aqui que começa o trabalho do serviço social de um hospital, já que acabam por ser as técnicas da unidade a ter de mover "mundos e fundos" para resolver muitas destas situações, para que depois se dê início ao processo de transferência de um doente que terá alta clínica para uma outra resposta, nomeadamente social.

A razão principal para que esta transferência aconteça não mudou com a pandemia, continua a ser a mesma: "São pessoas que vivem sozinhas, que deixam de ter condições de autonomia e que, em muitos casos, também não têm suporte familiar, e que, por isso, não podem regressar a sua casa."

Das famílias que colaboram às que se recusam

Ana Ribeiro assume ao DN que o que gosta de fazer no serviço social é a ação direta, apesar de agora estar em funções de chefia, e que todos os casos são diferentes, todos têm a sua história e a sua razão, mas que há padrões, e são estes que, muitas vezes, também travam a agilização das respostas. Manuel foi dos casos que chegou ao hospital até já com um documento assinado junto da Santa Casa que autorizava a sua integração num ERPI, mas acabou por ali ficar mais 310 dias após o dia da alta clínica.

Porquê? "Neste caso, o problema foi a família direta. Havia a vontade manifestada pelo doente, quando ainda estava capaz de o decidir cognitivamente, mas havia filhos que recusavam a solução e que se recusaram sempre a colaborar neste processo", explica a técnica do CHULC, justificando: "A Santa Casa tem procedimentos próprios quando há família direta para aferir se esta tem ou não possibilidade de ajudar e contribuir para esta solução, solicitando às famílias a declaração de rendimentos, e muitas vezes estas reagem da pior forma e não colaboram. Foi o que aconteceu. Houve muitas reuniões marcadas com a Santa Casa a que nunca compareceram, com a equipa clínica e do serviço social também."

Mas, mesmo assim, e quando questionamos se tal não se trata de abandono, argumenta não gostar de "falar de abandono, porque, de facto, não tem havido muito abandono por parte das famílias". Neste caso particular, continua, "a família vinha ver o doente, só que nunca colaborou com as instituições para se agilizar o processo. Tentámos sensibilizá-los, mas nada houve a fazer. Tivemos de dar conta da situação ao Ministério Público", que acabou por decidir dar início ao regime de "maior acompanhado", representante legal do doente fora da família.

Casos sociais tanto envolvem homens como mulheres, para todos a razão é quase empre mesmo: viver sozinho e não ter suporte familiar.

Uma solução que para Manuel, já com 93 anos, implicou muitos meses de espera. A partir daqui, o hospital teve de procurar um ERPI que aceitasse que um dos seus técnicos fosse nomeado "como acompanhante provisório para se resolverem todos os procedimentos formais e para que o doente pudesse deixar o hospital e ir viver para um lar. Foi um caso que exigiu muitos atendimentos, muita burocracia, que se arrastou quase um ano, com o impacto enorme que isto teve para o próprio doente e para o hospital".

Joaquim, por exemplo, de 89 anos, que viveu no CHULC 259 dias para além da sua alta clínica, não tinha família direta, apenas uma sobrinha, "que colaborou em todo o processo, mas sem condição alguma para o aceitar". A única hipótese, e já que Joaquim foi perdendo algum nível de consciência, era a sua integração num lar.

Mas aqui foi ele próprio que "começou por recusar liminarmente esta solução, embora não tivesse condição alguma para regressar ao domicílio, onde morava sozinho e já precisava de vigilância permanente".

Joaquim exigiu à equipa técnica social todo um trabalho de "sensibilização e de consciencialização das suas verdadeiras necessidades e vulnerabilidades, o que não foi fácil". Aliás, assegura Ana Ribeiro, "é um trabalho muito difícil, porque se o doente tem alguma orientação e não aceita a solução não há hipótese de o transferir". Quando o doente está irredutível, "há que fazer o despiste de alguma outra patologia ao nível cognitivo e mental, porque pode não estar no pleno das suas capacidades".

"Quando há família disponível para colaborar o processo fica facilitado, quando não há é muito mais prolongado. Implica muitas démarches até se chegar à decisão e nomeação de um acompanhante que represente o doente."

Neste caso não era essa a razão, e Joaquim acabou por aceitar. A sobrinha foi designada como "maior acompanhante" e foi possível ter acesso à documentação necessária para se iniciar o processo de transferência para uma unidade da Santa Casa. Mesmo assim, Joaquim só saiu do CHULC a 2 de fevereiro de 2023, 259 dias depois de ter tido alta clínica.

A técnica explica: "É claro que facilita muito o processo quando há uma família disponível para colaborar e que manifesta essa capacidade. Quando não há, o processo é muito mais prolongado, pois implica muitas démarches até se chegar à decisão e nomeação de um acompanhante maior que represente o doente. Por norma, acaba por ser o diretor técnico ou um outro técnico da ERPI para onde o doente será transferido a assumir essa função, mas temos vindo a verificar nestes dois últimos anos que esta disponibilidade também está a ser cada vez menor. São situações que acarretam grande responsabilidade."

Quando não existe família, por vezes as situações até se resolvem mais rapidamente, mas aqui depende muito da capacidade de resposta do lado social.

Uma diária num hospital paga metade de um mês num lar

Mas em qualquer uma das situações, reforça Ana Ribeiro, "há sempre um impacto enorme, principalmente para o doente, porque está numa enfermaria, num ambiente hospitalar onde, por mais cuidados que se tenha, há maior risco de cruzamentos de infeções, o que leva muitas vezes a mais diagnósticos e a mais medicamentos. Por outro lado, para o hospital há o impacto a nível da gestão de camas e económico", acrescentando que ninguém se pode esquecer de que "a ocupação indevida de uma cama inviabiliza que esta seja utilizada por outros doentes agudos que necessitam de cuidados. Infelizmente, alguns acabam por ficar em ambiente de urgência porque não há camas nas enfermarias".

Mas há mais. Ana Ribeiro alerta também para o facto de "o custo de uma diária num hospital quase pagar meio mês num ERPI". Por tudo isto, defende que, independentemente da nova portaria e do caminho interessante que se tem vindo a fazer entre a saúde e o lado social, "ainda há muito mais a fazer para melhorar a articulação entre serviços e as respostas a dar".

Internamentos prolongados têm impacto enorme no doente - por estar em ambiente hospitalar, o que representa maiores riscos para infeções - e no hospital, do ponto de vista de gestão de camas e económico.

E explica: "Não deveriam ser os hospitais a tratar de muitas situações quando um doente aqui chega. Sobretudo quando se trata de um idoso que vive sozinho, isolado, sem retaguarda e já a perder as suas faculdades, e cuja situação já foi sinalizada pela Segurança Social ou pela Santa Casa", porque "há doentes destes que chegam aqui sem documentação, porque ninguém viu que tinha caducado, e sem um representante nomeado pelo regime de maior acompanhado. Temos de começar do zero, quando o idoso já não está capaz de tomar uma decisão, quando estas situações já poderiam ter sido prevenidas, quando um idoso entra num processo destes, de perda de faculdades, não vai melhorar, a tendência é para agravar, e depois é muito difícil arranjar-se uma solução de forma célere".

Questões jurídico-legais deveriam ser prevenidas

A coordenadora do Serviço Social chama mesmo a atenção para algo que considera ser cada vez mais essencial em termos de prática. "Fala-se muito de prevenção, que está quase sempre associada à saúde, quando também se deveria falar e aplicar às questões jurídico-legais para facilitarem os processos que deixam os doentes a arrastarem-se nos hospitais.".

E é perentória: "Uma coisa é quando um doente chega ao hospital, uma primeira vez, com um AVC, e já com alguma demência, e paralelamente com um contexto legal sem representante, sem cartão de cidadão, sem uma casa adequada ou sem retaguarda. Outra é quando chega sem nada disto tratado e até está sinalizado na Segurança Social ou Santa Casa. As situações jurídico-legais têm de começar a ser verificadas e trabalhadas na altura em que são identificadas", alerta, pois o ideal é que o doente tenha uma resposta para o seu caso "no dia da alta clínica ou, no máximo, um a dois dias depois".

Do lado do hospital, e ao fim de muitos anos de ação direta, as equipas percebem quais são os doentes que irão necessitar de respostas sociais e começam a tratar destas "assim que o doente entra na enfermaria". "Trabalhamos de forma integrada, com as equipas médica e de enfermagem, e com grande proximidade no dia a dia, e iniciamos os processos. O que continua a tardar são as respostas do lado social", diz.

A técnica espera que com a nova portaria, e como esta avança com soluções temporárias para o maior acompanhado e para a integração em ERPI, "as situações identificadas sejam agilizadas". E, ela que até já elencou junto das entidades sociais algumas situações que poderiam ser resolvidas com soluções transitórias, espera mesmo que "estas consigam agilizar as situações passíveis de agilizar", embora, sublinha, "ninguém se tenha manifestado ainda e já todos conheçam a portaria. Se tudo estivesse a funcionar como está escrito, não seria automático, mas seria mais ágil".

Doentes à espera de resposta da SS de Loures-Odivelas

Neste momento, o CHULC tem dois doentes que já vão com 152 dias e com 119 dias de internamento para além da alta. "Ninguém deixa ninguém ao abandono, mas quando não é possível uma resposta definitiva no tempo adequado tem de se pensar em outras soluções", sustenta.

O doente que está à espera de uma resposta há 152 após a alta tem 93 anos, "é viúvo, vive numa habitação sem condições mínimas de habitabilidade e não tem rede familiar funcional, apesar de haver histórico de filhos", conta-nos.

"É um caso que estava a ser acompanhado pela SS de Loures-Odivelas. Havia também a recusa do doente para qualquer intervenção, embora com franca redução do ponto de vista cognitivo para tomada de decisões, e quando se chega a este nível, com vários indicadores para uma situação que só se vai agravar, a ação direta deveria ser mais célere, até para proteção do próprio".

Coordenadora do Serviço Social do CHULC defende que "o ideal é que o doente tenha uma resposta para o seu caso no dia da alta clínica ou, no máximo, um a dois dias depois".

Portanto, "se não se ativar alguma medida da nova portaria ou outro tipo de resposta comunitária, o que prevejo é que esta seja mais uma das situações que se irá arrastar no tempo".

Tanto este caso como o do doente que está há 119 dias à espera, reportam a situações sem rendimentos para suportar uma resposta a título particular, sem retaguarda familiar e já com redução de capacidades. Mas este é o perfil de muitos outros casos.

Com a nova portaria, as tutelas da Saúde e da Segurança Social dizem que haverá mais 700 camas para acolher estes doentes, sendo estas disponibilizadas conforme as necessidades, mas para quem está no terreno muitas vezes o que emperra os processos não é a falta de camas, "mas a prática e o funcionamento dos serviços".

E, enquanto isto, os hospitais acumulam casos que alguns nunca esquecerão, porque "são altamente desgastantes, em que se faz tudo, o possível e o impossível, e o que nos sobra é uma mão-cheia de nada, pois chegamos ao fim sem qualquer poder de resolução e só nos resta pressionar outras instituições", desabafa.

O que há a fazer para mudar esta realidade não é alcançado "só com portarias, porque nós somos exímios em legislação, mas sim com o cumprimento do que está escrito e de um verdadeiro trabalho de equipa, com mais proatividade e articulação entre Saúde, Segurança Social, Ministério Público e Santa Casa". "Só assim conseguiremos arranjar respostas sociais dignas e seguras para os utentes no tempo certo", conclui.

232 doentes esperam vaga nos cuidados continuados, para muitos a espera é mais de dois meses

Há doentes que permanecem internados por não terem para onde ir, mas há outros que continuam a ocupar camas no Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central (CHULC) por aguardarem uma resposta em unidades de cuidados continuados para concluírem a sua reabilitação. A nível nacional, segundo dados do ministério disponibilizados ao DN, havia 232 doentes a aguardar uma vaga. No CHULC, há 86 doentes referenciados, dos quais 57 já tiveram alta clínica, mas que ali permanecem, afirma Ana Ribeiro, coordenadora do Serviço Social.

A maioria dos doentes à espera está referenciada para tratamentos de longa e média duração. Ao todo são 46, sendo que 17 são para tratamentos de longa duração e os restantes 29 para média.

Ana Ribeiro confirma ainda que o tempo de espera para entrada numa unidade de cuidados continuados é, no mínimo, de dois meses, mas "temos um doente à espera há 79 dias e outro há 90".

Até agora, alguns casos têm sido resolvidos com o encaminhamento para camas em unidades privadas, até que haja vaga na rede pública de cuidados continuados, onde os doentes começam logo a fazer a reabilitação. "O nosso centro tem conseguido manter uma prática que tem permitido garantir aos doentes uma resposta transitória, mas que é exclusivamente para os doentes com critérios para integrar a rede".

Ou seja, "o doente referenciado para a rede está estável do ponto de vista clínico e vai para uma destas camas", explicando que "em termos de otimização de recursos financeiros, é mais barato estarmos a pagar uma cama numa unidade privada, em que a pessoa inicia logo um programa de reabilitação, porque estamos a falar de doentes que necessitam de convalescença de média e longa duração, do que ficarem a ocupar uma cama no hospital. Quando surge uma vaga na rede, o doente sai da unidade privada e integra a unidade de rede".

Neste momento, o CHULC tem contratualizadas 20 camas em unidades privadas para estes doentes e a verdade, confessa, "é que alguns ao fim de um mês ou mais, quando surge a vaga na rede, já nem precisam de mais cuidados, porque já fizeram a convalescença enquanto ocupavam a cama da unidade particular". Embora os doentes não estejam presencialmente no CHULC, a equipa social continua a acompanhá-los.