Demissão do Coordenador. Argumentos usados só podem "resultar de equívoco", diz ministério

O médico Mário Jorge Neves, que desde o início de 2020 assumia o cargo de coordenador da Comissão para a Reforma da Saúde Pública pediu, nesta terça-feira, a demissão à Secretária de Estado da Promoção da Saúde. Na carta entregue, apontava a nova lei-quadro para as ordens profissionais como a razão desta tomada de posição. "A lei é uma 'ofensiva liquidacionista' do Governo contra os médicos e contra o SNS", e não poderia aceitar, "em circunstância alguma, fazer um papel de colaboracionista com qualquer tipo de atentado à minha dignidade de médico."

O DN pediu ao Ministério da Saúde uma reação a esta decisão, que veio esclarecer mais tarde, ter sido surpreendido com "a notícia da demissão do coordenador da Comissão para Elaboração da Proposta de Organização e Funcionamento dos Serviços de Saúde Pública, Mário Jorge Neves", manifestando o seu empenhamento na continuação da reforma da Saúde Pública. Na resposta divulgada, a tutela menciona que o ministro Manuel Pizarro reuniu no próprio dia em que tomou conhecimento da saída de Mário Jorge Neves com "o Fórum Médico de Saúde Pública, representado pelo bastonário da Ordem dos Médicos, Carlos Cortes, pelo presidente do Colégio de Especialidade de Saúde Pública, por dirigentes da Associação Portuguesa dos Médicos de Saúde Pública e dos sindicatos médicos. Essa reunião permitiu fazer um balanço da situação atual desta importante reforma e perspetivar a sua evolução futura."

Quanto aos argumentos referidos pelo coordenador da comissão, "o Ministério da Saúde considera que os mesmos só podem resultar de um equívoco. O projeto de novos Estatutos da Ordem dos Médicos não altera o modelo de formação médica, não modifica o papel central do Serviço Nacional de Saúde e não muda a especificidade da intervenção dos médicos e da sua ordem profissional", esclarecendo que os estágios profissionais, que era uma das referências críticas na carta de Mário Jorge Neves, "não são uma inovação neste projeto de estatutos, estando já previstos nos Estatutos da Ordem dos Médicos atualmente em vigor. Da mesma forma, o projeto de novos estatutos não sofre qualquer alteração quanto à obrigatoriedade de inscrição na Ordem dos Médicos, sendo referido explicitamente que ninguém pode exercer a profissão de médico sem estar inscrito na Ordem, tal como acontece presentemente."

Por fim, o Ministério da Saúde agradece "a colaboração de Mário Jorge Neves, no processo de reforma da saúde pública e ao longo de uma vida dedicada ao serviço público de saúde."