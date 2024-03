Deficiência e diversidade. Que caminho já percorreu a inclusão em Portugal?

Apesar da legislação e da consciência social, os números da empregabilidade e condições de trabalho para a inclusão continuam baixos, sem falar da igualdade de oportunidades. No Dia Internacional da Pessoa com Deficiência (e às portas do Dia da Inclusão Social, a 10 de dezembro) fica o retrato dos que o vivem por dentro.