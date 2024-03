Defesa de "Xuxas" diz não haver prova de um "único negócio" de droga do arguido

Segundo a acusação do MP, o grupo criminoso, liderado por Rúben Oliveira ["Xuxas"], tinha "ligações estreitas com as organizações de narcotráfico do Brasil e da Colômbia e desde meados de 2019 importava elevadas quantidades de cocaína da América do Sul.