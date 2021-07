Defesa de Vieira entrega requerimento para pagar caução de três milhões de euros

PS questiona Vítor Fernandes e António Ramalho sobre relações com Luís Filipe Vieira

A defesa de Luís Filipe Vieira entregou esta quinta-feira um requerimento para apresentar a caução de três milhões de euros na sequência da Operação Cartão Vermelho, avança a TSF.

Segundo a rádio, a caução incide sobre ações de Vieira no Benfica e um imóvel avaliado em cerca de 1,2 milhões de euros.

O Ministério Público terá agora de se pronunciar sobre a validade do requerimento apresentado pela defesa do ex-presidente do Benfica antes de o juiz Carlos Alexandre decidir se a caução é aceite.

Luís Filipe Vieira foi um dos quatro detidos numa investigação que envolve negócios e financiamentos superiores a 100 milhões de euros, com prejuízos para o Estado, SAD do clube e Novo Banco.

O agora ex-presidente do Benfica está em prisão domiciliária até à prestação de uma caução de três milhões de euros e proibido de sair do país, além de estar indiciado por abuso de confiança, burla qualificada, falsificação de documentos, branqueamento de capitais, fraude fiscal e abuso de informação.

Segundo o Ministério Público, o empresário provocou prejuízos ao Novo Banco de, pelo menos, 45,6 milhões de euros, compensados pelo Fundo de Resolução.

No mesmo processo, denominado Cartão Vermelho, foram detidos, para primeiro interrogatório judicial, o seu filho Tiago Vieira, o agente de futebol e advogado Bruno Macedo e o empresário José António dos Santos, todos indiciados por burla, falsificação de documentos, branqueamento de capitais e fraude fiscal.