Deco Proteste quer descomplicar a alimentação dos portugueses

Os rótulos podem por vezes ser demasiado complicados para quem está no supermercado a tentar encontrar os alimentos mais saudáveis. De acordo com um estudo de 2017, encomendado pela Direção-Geral da Saúde (DGS), 40% dos inquiridos em Portugal não compreendiam a informação nutricional nos rótulos. Mas há um sistema, o Nutri-Score, que quer ajudar a descomplicar a avaliação da qualidade nutricional daquilo que se está a levar para casa.

O Nutri-Score é um logótipo que aparece na parte da frente de algumas embalagens alimentares e que faz o resumo da declaração nutricional que aparece nos rótulos. "A declaração nutricional é complicada de entender para a maior parte dos portugueses e através deste logótipo o resumo da qualidade nutricional é feita de forma simples e intuitiva", explica Dulce Ricardo, especialista em alimentação da Deco Proteste. É um sistema de rotulagem para ser usado em todos os alimentos processados e bebidas (não-alcoólicas) e a comparação é sempre feita entre produtos da mesma categoria.

Neste logótipo, as cores vão desde o verde ao verde-claro, ao amarelo, ao laranja e ao vermelho. O verde indica ao consumidor que pode avançar e o vermelho indica alimentos com que se deve ter mais cuidado. Não é uma proibição, apenas um aviso. Estas cores são acompanhadas por letras que vão desde o A (maior qualidade nutricional) até ao E (menor).

As vantagens deste sistema são o facto de ser fácil de compreender e permitir fazer as escolhas mais rápido. "As pessoas reconhecem uma simbologia com as quais estão familiarizadas, as cores do semáforo", diz a especialista em alimentação. Isto depois permitirá uma composição global do menu dos consumidores mais saudável. Além do consumidor, o Nutri-Score pode também ser uma vantagem para as empresas, pois é uma ferramenta que não é estanque e tem a ajuda de um algoritmo que escrutina de modo mais rigoroso a presença de sal e açúcar, bem como a avaliação de fibras e proteínas. Os produtos podem receber uma classificação inicial e esta ser alterada depois de a empresa rever os níveis de sal, açúcar ou gorduras saturadas.

O sistema Nutri-Score é atualmente de uso voluntário, sendo que apenas a Alemanha, Bélgica, Espanha, França, Luxemburgo, Países Baixos e Suíça o adotaram como sistema oficial. Em Portugal, apenas algumas empresas decidiram adotar este recurso. "Este foi um dos primeiros esquemas que uniu vários países a concordar com a mesma abordagem de fazer um resumo da qualidade nutricional dos produtos", reflete Dulce Ricardo.

O Movimento Mais Nutri-Score, criado há cerca de dois anos pela Deco Proteste, tem vindo a lançar campanhas de consciencialização sobre a importância deste esquema. Desta vez, a campanha "Descomplica a tua alimentação" foi a aposta desta organização para consciencializar para a avaliação da qualidade nutricional dos alimentos. A campanha a nível nacional junta marcas como Aldi, Auchan, Danone, Nestlé e Jerónimo Martins, que já utilizam o Nutri-Score nos seus produtos.

Em maio de 2021, a Deco Proteste enviou uma carta aberta ao governo a pedir a adoção desta medida na parte frontal das embalagens e ainda está à espera que a nível da União Europeia este seja aceite como um símbolo oficial. Há já vários anos que a organização assume a luta para simplificar os rótulos. "Já fizemos grupos de trabalho com consumidores a perguntar o que é que eles gostariam de ver num rótulo. A maior parte disse, de facto, que para eles os rótulos eram difíceis de entender. Os consumidores procuram ir ao supermercado e não ter de perder tempo a ler um rótulo que não conseguem compreender."

A Deco Proteste decidiu intensificar ainda mais a sua campanha nesta altura do que quando surgiu o Nutri-Score, pois sente que os consumidores estão mais preparados. "É um consumidor que está cada vez mais ávido de informação e está pronto para a receber. E a nível da União Europeia também chegou o momento de decidirem, dentro da estratégia farm to fork, por uma esquemática que de facto descomplique a alimentação", afirma Dulce Ricardo.

Desde que começou a guerra na Ucrânia que o preço dos alimentos tem vindo a subir, com uma análise da Deco Proteste a revelar que entre 23 de fevereiro e 21 de dezembro o preço da cesta básica aumentou 19,24%, custando agora 218, 94 euros. Dulce Ricardo considera que o Nutri-Score pode ajudar os consumidores nesta conjuntura económica. "O que a Deco Proteste tem vindo a verificar é que há muitos produtos baratos que também têm qualidade. E se tivermos este logótipo, podemos até ter surpresas bastante agradáveis." Poderá ser uma forma de desmistificar a ideia de que para ter uma alimentação saudável e variada é necessário pagar mais. Através do Nutri-Score o consumidor pode encontrar produtos de qualidade nutricional a preços mais acessíveis.

