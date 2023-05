De manhã, no Santuário. À tarde, em Lisboa com Costa. "JMJ devem promover diálogo e paz"

Secretário de Estado do Vaticano visitou Fundação das JMJ com António Costa

Perante um Santuário repleto de fiéis, segundo as autoridades mais de 230 mil, o Secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, foi claro na mensagem que deixou, ao afirmar na homilia que "a história dos crentes, de que Fátima é simultaneamente sinal e anúncio, sempre nos mostra Maria solícita e presente, por graça de Deus, no dia-a-dia dos fiéis e no seu tempo para que a luz da Páscoa ilumine as inteligências, os corações, as mãos, as obras e os dias, abrindo-os assim ao futuro de Deus, que é sempre um futuro de paz e esperança".

O cardeal afirmou que "a maternidade de Maria é universal", "não conhece os muros das diversidades culturais, sociais, políticas. Pelo contrário, ensina a dilatar os espaços da Igreja, para que seja a comunidade onde a harmonia das diferenças inutiliza a vontade de domínio e homologação, ao serviço da qual tantas vezes estão injustamente as leis humanas seja por cumplicidade seja por cobardia".

Na homilia, o número dois do Vaticano lembrou que "a História não é um afastamento progressivo e inexorável de Deus", como poderia levar "a crer aquilo que, geralmente", são considerados sinais da sua ausência, como "as lágrimas sem resposta, o luto contínuo, os lamentos causados pela infidelidade, a traição e a violência, a fadiga que se sente em viver numa cidade baseada na opressão, a morte que apaga e silencia tudo e todos". Pelo contrário, "a História constitui o aproximar-se fielmente de nós da cidade de Deus, onde tudo resplandece com a novidade que a sua presença e benéfica ação tornam possíveis".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Pietro Parolin realçou ainda, depois de lembrar que Deus está "naqueles que o mundo esquece e descarta", que Jesus "deseja realizar em cada pessoa humana este mistério oculto há séculos, ser Pai mesmo de quem não passa de terra e cinza".

Mas, enquanto os milhares de fiéis assistiam à celebração por Maria, no Santuário da Cova da Iria, ao fim de 106 anos do seu aparecimento aos pastorinhos, em Roma, o Papa Francisco manifestava estar triste neste dia, dizendo mesmo: "No país onde Maria apareceu, foi aprovada uma lei para matar", fazendo assim referência à aprovação da Lei Eutanásia, no Parlamento, no dia 12.

O tema não foi mais referido e à tarde, em Lisboa, numa visita à Fundação das Jornadas Mundiais da Juventude, que vão decorrer em Lisboa de 1 a 6 de agosto, no Parque das Nações, com o primeiro-ministro António Costa, o discurso centrou-se na mensagem de diálogo e de paz que o evento pretende dar ao mundo. O cardeal destacou aos presentes que JMJ devem promover "uma cultura de paz e convivência pacífica", que deveria caraterizar o mundo, desejando que os jovens sejam os protagonistas da mudança. "É possível mudar", afirmou. Sobre o que viu comentou que "o sucesso da JMJ começa aqui. Cada JMJ corre bem na medida em que é bem preparada e não falo apenas dos aspetos técnicos", mas também na dimensão "espiritual e pastoral".

O primeiro-ministro português, António Costa, destacou que "num mundo onde somos marcados pela guerra, pelos conflitos, as divisões e separações, a melhor forma de responder é fazer o contrário: juntar, quando se quer separar; falar de paz, quando há uma guerra; e é, sobretudo, aprendermos todos que partilhar este mundo é aprender a conhecer-se melhor, a diferença de cada um".

O governante evocou a "relação secular" do país com a Santa Sé e o "respeito" do Estado com os crentes para explicar, mais uma vez, a realização das JMJ no nosso país. "Desde a primeira hora, o Estado português entendeu que deveria responder "presente" ao convite que foi feito para apoiar a organização desta Jornada Mundial da Juventude", referiu.