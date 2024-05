exclusivo Sociedade

Quem são os líderes que dão rosto à luta dos médicos?

Joana Bordalo e Sá tem 45 anos e ainda não é dirigente da FNAM há um ano. Jorge Roque da Cunha tem 63 e há 14 que é secretário-geral do SIM. Quase 20 anos os separam na idade e na experiência nas lides sindicais, mas quem os conhece reconhece-lhes "combatividade" e "coragem" nesta "altura tão difícil do SNS". Hoje, ambos deveriam voltar ao Ministério da Saúde, pelas 10:30, para mais uma reunião, que acabou cancelada ao início da noite de ontem, devido à demissão do primeiro-ministro. O que vai acontecer agora, não se sabe. Os sindicatos vão esperar pela decisão do Presidente do República.