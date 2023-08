D. Manuel Clemente pede aos jovens que se "ponham a caminho", como Maria

1 de agosto 2023. O primeiro dia de mais cinco em que Lisboa se pode sentir cidade "Babel". Ao todo, e segundo a organização da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), mais de um milhão de pessoas devem percorrer as suas ruas. À medida que as horas vão passando, vão chegando mais, peregrinos, voluntários, fiéis ou tão só quem apenas quer viver ou ver como é uma JMJ. Dos mais de 150 países presentes, o registo das inscrições de peregrinos já dá conta de 354 mil, sendo nuestros hermanos os que estão presentes em maior número, seguem-se os italianos, os franceses e os portugueses. Mas há gentes de todos os continentes, de Timor aos EUA, do Senegal ao Reino Unido, da Coreia do Sul à Ucrânia, à Croácia ou à Polónia. E, esta terça-feira, o Parque Eduardo VII foi templo para acolher todos.

D. Manuel Clemente iniciou a Missa de Acolhimento ás 19:00 em ponto com ao lado de todos os que acompanharam a celebrar. © Gerardo Santos Global Imagens

Às 19.00, em ponto, o cardeal Patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, iniciava a JMJ, ao lado de todos que o iriam acompanhar na Missa de Acolhimento e ao som do Coro e Orquestra composto por 210 cantores e 100 músicos, de todas as dioceses de Portugal, dirigidos pela Maestrina Joana Carneiro.

Em procissão e com um paramento pensado especialmente para esta ocasião - da autoria do padre Pedro Tavares, em tom dourado, representando o "divino" e a "glória" na linguagem teológica, e os círculos, que simbolizam as contas do rosário -, o patriarca deu início à celebração, que viria a decorrer em várias línguas, com a participação de voluntários italianos, senegaleses, franceses, eslovenos, sul-africanos, indianos e polacos. Antes, no relvado, os jovens faziam-se ouvir, com alegria, cantares, danças e bandeiras, como se estivessem em casa. E, no momento da homilia, D. Manuel Clemente fez questão de deixar bem claro que era exatamente isso que a igreja portuguesa pretende com esta JMJ: "Sê-de bem-vindos todos a esta cidade, que é também a vossa cidade". A mensagem foi deixada em português, italiano, espanhol e francês: "Desejo que se sintam em casa".

Os jovens respondem com palmas e risos, alguns já cansados, porque muito tempo levaram para ali chegar, outros nem tanto, com a energia que querem manter até ao final, e que o patriarca pediu também, na sua homilia, que mantenham quando regressarem à vida pós-jornada. Na mensagem dirigida a quem o escutava no Parque Eduardo VII, desde figuras políticas como o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa - que disse não ter sido fácil ali chegar (pouco depois das 18.00), mas que se sentia satisfeito pelo espírito ecuménico que se respirava - a religiosas, da sociedade civil e peregrinos, D. Manuel Clemente teve sempre presente o lema escolhido para a 16.ª JMJ: "Maria levantou-se e partiu apressadamente".

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, saiu satisfeito do Parque Eduardo VII, diz que foi a "concretização de um sonho". © Reinaldo Rodrigues Global Imagens

O lema serviu para o paralelismo com os dias de hoje e para se centrar em três pontos, que fez questão de destacar neste acolhimento, começando por reforçar: "Como ouvistes há pouco, Maria pôs-se a caminho. Um caminho difícil e sem os meios de transporte de que hoje dispomos. E era uma jovem como vós, que há pouco concebera Jesus, do modo único que o Evangelho relata. E também vós vos pusestes a caminho. Foi para muitos um caminho difícil pela distância, as ligações e os custos que a viagem envolveu. Foi preciso juntar recursos, desenvolver atividades para os obter e contar com solidariedades que graças a Deus não faltaram. Mas de longe ou de mais perto, pusestes-vos a caminho. É muito importante pôr-se a caminho. Assim devemos encarar a própria vida, como caminho a percorrer, fazendo de cada dia uma nova etapa".

Os jovens escutavam, depois de terem ouvido a primeira leitura em italiano, lida por um jovem do Senegal, a segunda em francês e o evangelho em português. D. Manuel Clemente continuava com a realidade atual: "É verdade que hoje muita coisa vos pode deter", havendo mesmo "a possibilidade de substituirmos a realidade verdadeira, que só se atinge a caminho dos outros, como realmente são, pela aparência virtual dum mundo à escolha". Um mundo que sobrevive "diante de um ecrã e dependente dum clique que o mude por outro. A virtualidade que nos mantém sentados, diante de meios que facilmente nos usam quando julgamos usá-los".

A verdade, dizia o patriarca, é que "a realidade consistente põe-nos a caminho, ao encontro dos outros e do mundo como ele é, tanto para o admirar como para o fazer melhor", lançando um agradecimento aos media pela "possibilidade de nos conhecermos mais, a nós aos outros e ao mundo". "Vivemos mediaticamente e já não saberíamos viver doutro modo. Contamos com o seu apoio, mas não nos dispensamos de caminhar por nós mesmos, de contactar e verificar diretamente a realidade que nos toca, a nós e a todos".

Jovens de mais de 150 países gritavam "Esta é a Juventude do Papa". © Leonardo Negrão Global Imagens

Por isso, disse, "valeu a pena o caminho que percorrestes para chegar aqui e vos encontrardes nestes dias, na variedade do que sois e na qualidade que trazeis, cada um e cada uma, de cada terra, língua e cultura. Nada pode substituir este caminho pessoal e de grupo, ao encontro do caminho de todos". Ao encontro do "caminho para Deus", para "caminharmos com Ele para O levar aos outros. No mesmo impulso que levava Maria, no mesmo Espírito que nos leva a nós. A caminho! Maria dirigiu-se apressadamente para a montanha, como ouvimos também".

E D. Manuel Clemente explicava aos jovens que "não é por acaso que o texto fala da pressa de Maria, como noutros passos evangélicos se fala da urgência do anúncio, do testemunho e da visitação permanente aos outros, como havemos de fazer. Caros jovens, sabeis muito bem que quando o coração está cheio rapidamente transborda. Como é impossível sufocar o que vos vai alma, quando é realmente forte e mobilizador. Maria levava consigo o próprio Jesus que concebera. E Jesus é "Deus connosco", para ser Deus com todos. Daí a pressa de O levar a Isabel, mesmo subindo montanhas".

A mensagem inicial da JMJ estava lançada: "Ponham-se a caminho". Mas este pode ser também o repto final, já que numa das primeiras mensagens do Papa Francisco aos jovens, no último fim de semana, foi a de que este encontro seja "semente para o futuro", como dizendo semente de mudança, de "transformação" e "renovação".

Mais de 2000 padres estiveram presentes no início da Jornada © Leonardo Negrão Global Imagens

D. Manuel Clemente lembrava ainda: "Vós conheceis esta "pressa", porque também outros se apressaram a vir ao vosso encontro para vos levar Jesus e tudo quanto Ele vos oferece de horizontes largos e vida em abundância. Nem precisais de perceber sempre as palavras, como acontece agora, entre tantas línguas aqui reunidas. Porque os próprios olhos falam e vos sentis seguros e confiantes, na atmosfera cristã que em conjunto criais e nos gestos simples com que comunicais. Há verdadeiramente uma "pressa no ar", que circula entre vós e onde chegareis nestes dias. Um ar em que o próprio Espírito divino circula, com a prontidão que só Deus tem e comunica".

O cardeal Patriarca contou que "quando disse ao Papa Francisco que era este precisamente o lema da nossa Jornada - Maria dirigiu-se apressadamente... - ele logo acrescentou que sim, apressadamente mas não ansiosamente".

Porquê este reparo? Mais uma vez explica: "Na verdade, a ânsia é do que ainda não temos e pretendemos inquietos. A pressa é diferente, é partilhar o que já nos leva. Por isso é uma urgência serena e sem atropelo. Como aqui chegastes e como aqui estareis, levando aos outros o que vos traz a vós. Assim estareis vós, nesta pressa sem ansiedade, como quem partilha o que vai tendo. O que vos trouxe aqui e levareis acrescentado pela graça destes dias!".

E como o Evangelho lido antes contava "a alegria daquele encontro de Maria com Isabel e do reconhecimento mútuo em que ocorreu. A saudação de Maria foi tal que suscitou na sua parente a exclamação que tantas vezes repetimos: "Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre!" E às palavras de Isabel correspondeu Maria com um dos hinos mais belos que cantamos desde então, o Magnificat. É muito importante que seja assim convosco e com todos. Na verdade, cada encontro que tivermos deve ser inaugurado com verdadeira saudação, em que troquemos entre nós palavras de acolhimento sincero e plena partilha".

A Amazónia esteve presente. © Gerardo Santos Global Imagens

D. Manuel agradeceu na homilia a todos os que têm recebido os peregrinos, dizendo: "Lisboa acolhe-vos de coração inteiro, e assim as outras terras em que já estivestes ou estareis deste Portugal, também vosso. Acolhem-vos as famílias e as instituições que disponibilizaram os seus espaços e o seu serviço. Agradecendo a todas elas, entrevejo em cada uma a casa de Isabel, que acolheu Maria e o Jesus que lhe trazia!".

Depois sublinhou que "falta muito disto mesmo no mundo em que estamos, quando nem damos bem pelos outros, nem reparamos como devemos naqueles que encontramos". E pediu: "Aprendamos com Maria a saudar a todos e cada um. Pratiquemo-lo intensamente nos dias desta Jornada Mundial da Juventude. O mundo novo começa na novidade de cada encontro e na sinceridade da saudação que trocarmos. Para que sejamos pessoas entre pessoas, em mútua e constante visitação!", terminando com um: "Desejo-vos a todos uma feliz e estimulante Jornada".

A celebração continuou com cânticos, com oferendas de cinco países, mas também com silêncios e comoção, e terminou com uma ovação. Para o presidente da República "viveu-se um momento único. Saio muito feliz. Foi a concretizou de um sonho".

O primeiro dia da JMJ terminava quase pelas 21.00, em ambiente de festival. Segundo as autoridades, foram entre 250 mil e 300 mil as pessoas que encheram o Parque Eduardo VII e as redondezas, mas o dia tinha começado cedo, com menos transportes e com alguns comentários a recordar as polémicas que têm marcado a Jornada. Mas, hoje, o mundo inteiro aguarda para ver o Papa Francisco em Lisboa.