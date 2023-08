D. Manuel Clemente considera novo patriarca de Lisboa um "pastor cordial e próximo"

O cardeal-patriarca de Lisboa, Manuel Clemente, saudou esta quinta-feira o seu sucessor, Rui Valério, a quem classificou como "pastor cordial e próximo, pronto a corresponder ao que mais urja para o bem de cada um e das comunidades que serve".

Para Manuel Clemente, o novo patriarca, que trabalhou vários anos como padre no Patriarcado, "em tudo se revelou como homem de Deus, ao serviço do Seu povo, com a espiritualidade mariana tão própria do fundador do seu Instituto [Monfortinos], São Luís Maria Grignion de Montfort".

A partir de agora Administrador Apostólico do Patriarcado lembrou numa nota divulgada esta quinta-feira, as palavras do Papa Francisco, - dirigidas em maio ao Capítulo Geral da Companhia de Maria (Monfortinos) -, nas quais sublinhou "três valores" que o Instituto cultiva e têm particular atualidade: "o acolhimento, a internacionalidade e a ternura".

"Estou certo de que estas indicações papais, tão coincidentes com o que nos disse nos inesquecíveis momentos da Jornada Mundial da Juventude, encontrarão pleno cumprimento no novo patriarca de Lisboa, de quem passo a ser mais um diocesano, com oração e muita estima", escreveu Manuel Clemente.

O patriarca cessante aproveita para agradecer a colaboração do clero e dos leigos do Patriarcado, bem como a disponibilidade que encontrou "nas entidades civis, públicas e privadas, para tudo quanto se destinasse ao serviço da sociedade em geral".

O Vaticano anunciou esta quinta-feira a nomeação do bispo das Forças Armadas e das Forças de Segurança, Rui Valério, como novo patriarca de Lisboa, sucedendo a Manuel Clemente, que pediu a resignação por limite de idade.

Rui Valério, de 58 anos, é natural de Urqueira, no concelho de Ourém, tendo sido ordenado padre em 1991, em Fátima.

Pertencente aos Missionários Monfortinos, foi o primeiro padre português daquela congregação a ser ordenado bispo.

Manuel Clemente, que esteve à frente do Patriarcado de Lisboa nos últimos 10 anos, completou 75 anos no dia 16 de julho, idade prevista para a apresentação da renúncia ao lugar de titular da diocese.