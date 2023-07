D. Américo Aguiar nomeado cardeal. "É uma homenagem à juventude"

O bispo auxiliar de Lisboa, D. Américo Aguiar, foi nomeado cardeal, anunciou este domingo o Papa Francisco na Praça de São Pedro. Aguiar é também presidente da Fundação da Jornada Mundial da Juventude 2023.

Aguiar faz parte de um grupo de 21 membros do clero que serão nomeados cardeal no consistório que Francisco marcou para 30 de setembro.

"Acho que é uma homenagem à juventude portuguesa", afirmou o bispo auxiliar de Lisboa em declarações no Entreposto Logístico de Setúbal, onde voluntários preparam a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que vai acontecer em Lisboa e em Loures, na primeira semana de agosto.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Eu li a decisão como um gesto do Papa Francisco em relação aos jovens e ao que nos diz insistentemente, de os jovens se levantarem e assumirem o protagonismo nas suas vidas. Nós somos meros intermediários que vamos ajudar a que isso possa ser ainda mais incentivado junto dos jovens", disse Américo Aguiar, que é também o responsável máximo da Igreja Portuguesa pela realização da JMJ.

O bispo auxiliar de Lisboa admitiu ter sido surpreendido com a notícia, considerando que o cargo de cardeal representa uma responsabilidade acrescida e que a decisão do Papa não teve a ver com as suas competências, mas sim com a dedicação dos jovens envolvidos na preparação e realização da JMJ. "Ninguém sonha ser cardeal, acho eu, só se não tiver juízo", apontou Américo Aguiar, com humor.

De acordo com a Agência Ecclesia, o Colégio Cardinalício tinha, até agora, 222 membros(121 eleitores, 101 com mais de 80 anos), incluindo cinco portugueses: D. Manuel Clemente, cardeal-patriarca de Lisboa, D. António Marto, bispo emérito de Leiria-Fátima, D. José Tolentino Mendonça, todos criados pelo Papa Francisco e eleitores num eventual conclave, e ainda D. Manuel Monteiro de Castro, penitenciário-mor emérito, e D. José Saraiva Martins, prefeito emérito da Congregação para as Causas dos Santos, ambos com mais de 80 anos.

Nascido a 12 de dezembro de 1973, em Leça do Balio, foi ordenado presbítero em 2001. A nomeação para bispo auxiliar de Lisboa, já pelo Papa Francisco, ocorreu a 1 de março de 2019.

O nono consistório de Francisco

"A sua proveniência expressa a universalidade da Igreja que continua a proclamar o amor misericordioso de Deus a todas as pessoas na terra", disse o Papa este domingo, após sua oração semanal do Angelus na Praça de São Pedro.

O consistório de setembro será o nono para a criação de cardeais do Papa Francisco, que está no décimo ano do seu papado.

Os 21 nomes que Francisco anunciou no domingo incluem clérigos em regiões onde o cristianismo está a crescer, como América Latina, África e Ásia.

Entre os arcebispos que se tornarão cardeais estão os de Juba (Sudão do Sul), Bogotá (Colômbia), assim como os bispos de Penang (Malásia) e Hong Kong. A lista também inclui o italiano Claudio Gugerotti, atualmente prefeito do Dicastério das Igrejas Orientais.

António Costa fala em "prestígio" para Portugal

O primeiro-ministro felicitou com "enorme satisfação" o bispo auxiliar de Lisboa, Américo Aguiar, pela nomeação para cardeal, considerando que a escolha do Papa Francisco "muito prestigia Portugal".

"Uma escolha que reconhece o bispo auxiliar de Lisboa como figura ímpar da Igreja Católica e que muito prestigia Portugal. A poucos dias da Jornada Mundial da Juventude, a que D. Américo Aguiar tem dedicado tanto esforço e empenho, este anúncio do Papa Francisco enche-nos de alegria", lê-se na mensagem de António Costa divulgada na rede social Twitter.

É com enorme satisfação que felicito D. Américo Aguiar pelo anúncio da sua nomeação como Cardeal. Uma escolha que reconhece o bispo auxiliar de #Lisboa como figura ímpar da Igreja Católica e que muito prestigia #Portugal. - António Costa (@antoniocostapm) July 9, 2023

Santos Silva felicita Américo Aguiar

O presidente da Assembleia da República já felicitou o bispo auxiliar de Lisboa, Américo Aguiar, pela nomeação, considerando que também representa "uma prova de confiança" na organização da Jornada Mundial da Juventude.

"Felicito D. Américo Aguiar pela sua nomeação, pelo Papa, como um dos próximos cardeais da Igreja Católica. Valorizo a prova de confiança que também representa na organização e realização da Jornada Mundial da Juventude em Portugal", lê-se numa mensagem divulgada por Augusto Santos Silva na rede social Twitter.